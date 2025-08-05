Минобороны США заключило рамочный долгосрочный контракт с корпорацией RTX на сумму до 50 млрд. долларов

Новая многофункциональная радиолокационная станция LTAMDS (GhostEye) разработки и производства корпорации RTX (Raytheon) для зенитной ракетной системы Patriot в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2023 в Кельце (Польша), 05.09.2023.

ЦАМТО, 4 августа. Минобороны США сообщило о заключении 20-летнего рамочного контракта с корпорацией RTX на сумму до 50 млрд. долл.

"Корпорация RTX (г.Арлингтон, шт.Вирджиния) получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 млрд. долл. на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки в соответствии с установленными условиями и положениями контракта", – цитирует "РИА Новости" заявление Минобороны США.

Уточняется, что работы по контракту будут осуществляться как на территории США, так и за ее пределами.

"Это 20-летний контракт без опционных периодов... Срок завершения выполнения контракта – 31 июля 2045 года", – добавили в Министерстве обороны США.

Заказчиками по данному контракту выступают Армия США, Агентство оборонной логистики и Министерство обороны США.