Корабли ВМФ РФ и ВМС Китая вышли в Японское море для проведения учений

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли из Владивостока в Японское море для проведения практической части российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025». Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Уточняется, что перед выходом состоялось общее построение экипажей кораблей. Оркестр штаба ТОФ сопроводил убытие кораблей исполнением марша «Прощание славянки». После выхода в залив Петра Великого российские и китайские корабли сформировали совместный отряд в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и корвета «Громкий», а также эскадренных миноносцев «Шаосин» и «Урумчи», в составе которого провели первые тренировки по связи и совместному маневрированию.

После маневрирования совместный отряд кораблей отработал задачи по отражению условной атаки средств воздушного нападения. Экипажи кораблей выполнили стрельбы корабельными зенитными артиллерийскими установками по воздушным целям, которые сбросил на парашюте противолодочный самолет Ил-38 морской авиации ТОФ. По плану учения в другом районе Японского моря спасательное судно «Игорь Белоусов» и судно спасения подводных лодок «Сиху», а также дизель-эклектические подводные лодки обеих стран заняли район отработки спасательных задач.

Проведение морской части традиционного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025» в акватории Японского моря продлится до 5 августа 2025 года. Моряки ВМФ России и ВМС Китая, при поддержке морской авиации, будут совершенствовать совместные действия при организации поиска и спасения на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Минобороны РФ 23 июля сообщило, что ВМФ России приступил к проведению оперативного учения «Июльский шторм», для организации которого были привлечены силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Отмечалось, что в ходе проведения учений будет проверена готовность флотов к решению нестандартных оперативных задач, а также к применению оружия большой дальности, беспилотных систем и современных образцов военной техники.