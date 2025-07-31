Молдавия в период с 4 по 18 августа станет полигоном для военных учений "Огненный щит — 2025" с участием двух стран НАТО — США и Румынии. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана. В стране была одобрена программа перехода на стандарты Североатлантического альянса, а также принята новая стратегия национальной безопасности, в которой главной угрозой для республики доктринально зафиксирована Россия. Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО, несмотря на то что опросы показали, что против этого выступает подавляющее большинство населения.

Идеальные прокси

На сегодняшний день на территории Молдавии существует 23 военных объекта НАТО. Это означает, что развертывание военной инфраструктуры, в том числе наступательных вооружений, продолжается именно на этом направлении и что Молдавия — очевидно, следующий этап развития прокси-воздействия на Российскую Федерацию. Так, есть неофициальные данные об адаптации военных аэродромов Молдавии под развертывание истребителей F-16 как потенциальных носителей термоядерного оружия, в том числе бомб B-61, с возможным скрытным формированием профильной инфраструктуры для хранения специальных боеприпасов.

Тот факт, что Молдавия не является членом альянса и на нее, соответственно, не распространяются правила, связанные со статьей 5 Устава НАТО о коллективной обороне, делает ее пригодной для развертывания сил и средств в рамках стратегии нейтрализации военного потенциала ВС РФ в Северном Причерноморье, в целом исключающих прямые негативные последствия для остальных стран блока. Таким образом, НАТО получает возможность продолжать конфликт, не втягиваясь в прямое противостояние с Россией, но выполняя те же задачи сдерживания и формирования дополнительных угроз в российском приграничье, в частности формируя условия для взятия под контроль всей черноморской акватории. Внеблоковый статус Молдавии является определяющим фактором, который способствует негласному наращиванию сил и средств противника — в частности, развертыванию баз подготовки личного состава национальных вооруженных сил и спецслужб. Эти базы уже действуют последние годы. Учения "Огненный щит — 2025" являются системными и продолжают общий вектор НАТО по проведению маневров с целью обеспечения слаженности и повышения мобильности и логистических возможностей НАТО на восточном фланге.

Параллельно военные учения проводятся и на территории также внеблоковой, но активно дрейфующей в сторону альянса Грузии. Минобороны кавказской республики сообщило 25 июля о старте многонациональных учений НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух — 2025"). Ими совместно руководят командующий Западными силами обороны Грузии Коба Григолия и представитель Национальной гвардии американского штата Джорджия Уильям Кокс. Учения проходят в Крцаниси — в совместном центре Грузия — НАТО, на полигоне и в центре подготовки в Вазиани, на учебной территории в Норио и военных базах Мухровани и Сенаки с участием военных из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В 2015-м они впервые прошли под эгидой НАТО, до этого они были грузино-американскими.

Можно четко видеть формирование локальных точек проецирования военной силы, формирующих сетевой плацдарм. Грузия при этом выступает площадкой для наращивания военного потенциала блока в черноморской акватории, Молдавию же используют в качестве потенциального флагмана для давления на Приднестровье с размещенными на его территории военными объектами, в частности миротворческим контингентом РФ, а также крупнейшим в Восточной Европе складом вооружения, военной техники и боеприпасов.

Воздействие на эту инфраструктуру может повлечь крайне негативные последствия для всего этого независимого от западного влияния региона, который за счет активности НАТО на территории Молдавии и при сохраняющемся военном потенциале киевского режима, по сути, оказывается в тисках.

Неудобные вопросы и силовые ответы

Очевидно, что действия НАТО в регионе прагматичны, последовательны и преследуют ключевую цель подготовки местных вооруженных сил в качестве второго эшелона после завершения украинского конфликта для раскручивания спирали напряженности здесь. Это отступление на заранее подготовленные позиции с сохранением активной изнуряющей фазы конфликта и обеспечением роста эскалации, которая будет сопряжена с наращиванием вооружений и военной техники на подготовленных прокси-плацдармах. В последние годы, а особенно в последние месяцы наблюдается экспоненциальный рост поставок продукции военного назначения не только из США, но и всего Североатлантического альянса. Туда входит широкая номенклатура различных типов вооружений, в том числе ударных дронов, наступательного высокоточного оружия, пусковых и артиллерийских установок, авиа- и бронетехники, которые поступают по закрытым каналам в интересах действующей администрации Республики Молдова.

При этом много вопросов задается внутри страны: почему в настоящий момент развиваются военные объекты; почему в Кишиневе планируется создание крупной военной базы НАТО; с какой целью там формируются условия под развертывание F-16 со всем потенциальным арсеналом не только высокоточного ракетного вооружения класса "воздух-земля", но и потенциально ядерного оружия в рамках программ "Партнерство ради мира" и Nuclear Sharing? Все эти шаги противоречат конституционным ограничениям самой Молдавии. Де-факто мы видим поэтапный, латентный конституционный переворот, направленный на снятие ограничений по развертыванию в республике наступательных вооружений НАТО. Мы наблюдаем фактическое вхождение страны в альянс без формализации этого процесса, что мнимо снимает ответственность с НАТО при развязывании конфликта.

В этих целях на авансцену выходят спецслужбы США. Есть данные в открытых источниках о планах развертывания дополнительных сил ФБР для взятия под контроль внутриполитической обстановки в Молдавии и пресечения каких-либо не соответствующих интересам Вашингтона внутриполитических изменений в стране. В зону ответственности этих сил будет входить силовая борьба с оппозицией, нейтрализация любых протестных акций против прозападного вектора политической власти, а также формирование русофобских настроений внутри государства и подготовка общественного мнения к перспективным наступательным действиям на приднестровском направлении. Де-факто Молдавия полностью переходит под внешнее управление.

Руководство извне

В контексте милитаризации Молдавии необходимо упомянуть роль Румынии как основного форпоста на юго-восточном рубеже НАТО. Здесь на основе инфраструктуры 57-й авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану" строится самая большая военная база НАТО в Европе, которая будет способна принимать тяжелые военно-транспортные самолеты, в том числе американские Boeing C-17 Globemaster III. Формируются дополнительные возможности для принятия и размещения F-35, и первой итерацией служит подготовка аэродромной инфраструктуры под F-16, которую в перспективе проще адаптировать под современные истребители. Размещаются также разведывательно-ударные БПЛА МQ-9 Reaper. Наконец, здесь развернуты компоненты боевой управляющей информационной системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе наземный компонент Aegis.

Румыния обрастает внешними возможностями, которые выходят за рамки Североатлантического альянса, и особый акцент делается на Молдавии. Именно через Румынию обеспечивается не только продвижение натовских стандартов, но и перехват суверенитета в области безопасности, поэтапное взятие под контроль вооруженными силами Румынии военного инструментария Молдавии, который планируется задействовать на российском направлении.

Идет многоуровневая системная работа по наращиванию военного потенциала НАТО в, казалось бы, конституционно нейтральной стране. Под прикрытием проведения регулярных маневров и учений на конкретных участках отрабатываются планы по развертыванию и слаживанию подразделений, обеспечиваются постоянные скрытные поставки вооружений и военной техники. По стандартам НАТО готовится и экипируется основной ударный кулак: 22-й миротворческий батальон в составе ВС Молдавии. В определенный час все эти фрагменты будут встроены в единую стратегию давления на Россию, а ВС Молдавии поступят в полное распоряжение командования НАТО.

Из Молдавии настойчиво формируют вторую Украину. Это очередная итерация нагнетания серьезной региональной напряженности, имеющей все шансы перехода в стадию неуправляемой эскалации с высоким уровнем неопределенности и непредсказуемости последствий для инициаторов. И Молдавия выступает в качестве очередного тарана против России и очевидной жертвы тех сил, которые готовы инвестировать в общеевропейскую континентальную войну.