На ТОФ с 1 по 5 августа пройдут учения РФ и КНР "Морское взаимодействие - 2025"

Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, в котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся на Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 1 по 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На Тихоокеанском флоте с 1 по 5 августа 2025 года состоятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025". Традиционные учения пройдут в акватории Японского моря с целью обмена опытом военных моряков ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Учения носят оборонительный характер и не направлены против других стран", - сказали в пресс-службе.

Маневры будут состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, в котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море.

В пресс-службе уточнили, что учения будет состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, в котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море.

На флоте информировали, что в море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ.

В пресс-службе добавили, что российский отряд кораблей будет возглавлять большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской эсминец "Шаосин". Также в учении примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран.