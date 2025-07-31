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ТАСС

На ТОФ с 1 по 5 августа пройдут учения РФ и КНР "Морское взаимодействие - 2025"

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Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие - 2017
Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие - 2017.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, в котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025" состоятся на Тихоокеанском флоте (ТОФ) с 1 по 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На Тихоокеанском флоте с 1 по 5 августа 2025 года состоятся совместные российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2025". Традиционные учения пройдут в акватории Японского моря с целью обмена опытом военных моряков ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Учения носят оборонительный характер и не направлены против других стран", - сказали в пресс-службе.

Маневры будут состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, в котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море.

В пресс-службе уточнили, что учения будет состоять из береговой и морской части. Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, в котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море.

На флоте информировали, что в море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ.

В пресс-службе добавили, что российский отряд кораблей будет возглавлять большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской эсминец "Шаосин". Также в учении примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран. 

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Китай
Россия
Япония
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Адмирал Трибуц
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Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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