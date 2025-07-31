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ЦАМТО

Госдепартамент США одобрил предоставление ВС Украины услуг по ремонту самоходных гаубиц М109 – DSCA

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САУ М109, переданные ВСУ Норвегией
САУ М109, переданные ВСУ Норвегией.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 30 июля. Госдеп США одобрил возможное предоставление Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту самоходных гаубиц М109.

Полная стоимость заказа, с учетом поставки сопутствующего оборудования, может составить 150 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 24 июля.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности приобретения сопутствующего оборудования и оказания услуг по ремонту самоходных гаубиц М109, предоставления технической помощи, обучения, передачи технической документации и других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и позволит усилить обороноспособность Украины.

В уведомлении отмечается, что Украина срочно нуждается в поддержке эксплуатационных характеристик предоставленных США техники и систем вооружения. Улучшение возможностей технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта техники будет напрямую способствовать повышению эффективности ее боевого применения за счет быстрого цикла ремонта при снижении логистических и финансовых затрат. При этом ВС Украины не испытают затруднений при принятии отремонтированным СГ на вооружение.

Основными подрядчиками поставки выбраны BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission Inc. Все работы будут проводиться на мощностях в Европе. В случае заключения каких-либо офсетных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M109
Компании
Allison
BAE Systems
Daimler AG
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