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В области ИИ лидируют США, Китай занимает второе место, а третьи — британцы

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: vz.ru

Соединенные Штаты лидируют в области искусственного интеллекта (ИИ), Китай занимает второе место, а Великобритания - третье. Россия заняла лишь 30-е место. Такая оценка приводится в докладе о глобальном индексе инноваций в области искусственного интеллекта, подготовленным Китайским институтом научной и технологической информации и Пекинским университетом.

Доклад был представлен на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Его авторы изучили 46 стран на основании пяти критериев: базовая поддержка, ресурсы и среда для развития, научные и технологические исследования и разработки, промышленность и применение инноваций, а также международное сотрудничество и обмены. Страны были проанализированы по 39 показателям, каждый из которых оценивался по трехуровневой системе.

Соединенные Штаты и Китай лидируют в области ИИ с большим отрывом от других стран, следует из доклада. На эти страны приходится большинство компаний, производящих чипы для искусственного интеллекта, высококвалифицированных специалистов, статей в ведущих научных журналах, а также большинство крупных ИИ-моделей, считают исследователи.

США набрали 77,97 балла из 100, Китай - 58,01, а Великобритания - 36,60. В десятку также вошли Япония (33,77), Республика Корея (33,48), Германия (32,22), Сингапур (31,57), Франция (30,98), Канада (29,79) и Индия (29,41). Россия заняла 30-е место с 17,49 балла.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае в этому году проходит 26-28 июля. Она проводится ежегодно с 2018 года. Эта площадка собирает в Шанхае крупных отраслевых лидеров в сфере искусственного интеллекта. Участие в ней принимают главы крупных компаний, государственные деятели, ученые и эксперты. Они налаживают контакты и обсуждают дальнейшие пути развития и применения технологий искусственного интеллекта.

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