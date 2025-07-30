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Военное обозрение

Французский ВПК подвергся хакерской атаке: в сеть утекли полные исходные коды систем управления боем для АПЛ и фрегатов

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Источник изображения: topwar.ru

Французская оборонная промышленность столкнулась с масштабной кибератакой, в результате которой в открытый доступ попали стратегически важные данные ведущих предприятий страны, сообщает телеканал France 3.

В материале говорится, что основной удар пришёлся на судостроительную корпорацию Naval Group, но инцидент также затронул системы компаний Thales, Dassault и Safran – ключевых игроков в области авионики и военных технологий.

На данный момент известно, что злоумышленник под псевдонимом Neferpitou пока что выложил в сеть более 13 ГБ конфиденциальной информации, включая полный исходный код систем боевого управления для французских фрегатов и атомных подлодок.

В то же время общий объём похищенных данных превышает 1 ТБ – среди них обнаружены программное обеспечение вооружений, симуляторы боевых действий, внутренняя переписка сотрудников, техническая документация, а также секретные данные, связанные с истребителями Rafale-M.

Сообщается, что хакер провёл атаку и украл информацию ещё 23 июля. При этом он не требовал выкуп, а настаивал на том, чтобы с ним на связь к субботе, 26 июля, вышли руководители Naval Group. Не дождавшись реакции, злоумышленник начал выкладывать секретные данные в открытый доступ.

Представители компании подтвердили факт взлома и заявили о начале внутреннего расследования, в то время как независимые эксперты уже верифицируют подлинность выложенных документов.

По мнению экспертов, утечка критически важных технологических данных может иметь долгосрочные последствия не только для Франции, но и для её международных партнёров, использующих французские военные разработки.

Кроме того, особое внимание обращает на себя тот факт, что в открытом доступе оказался исходный код систем боевого управления для французских АПЛ – носителей ядерного оружия.

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