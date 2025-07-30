Автомобильные и железные дороги Европы не готовы к войне с Россией, предупреждает глава транспортного ведомства ЕС (Financial Times, Великобритания)

FT: транспортные сети Европы не готовы к переброске войск и техники

Дорожно-транспортная инфраструктура ЕС не готова к возможному вооруженному конфликту Брюсселя с Москвой, пишет FT. Еврокомиссия суетится и планирует вбухать в ее починку огромные деньги.

Генри Фой

Барбара Моэнс (Barbara Moens)

Европейские автодороги, мосты и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, войск и военных грузов по континенту в случае войны с Россией, предупредил глава транспортного ведомства ЕС.

Если танковые подразделения НАТО получат приказ отреагировать на вторжение российских войск через восточную границу ЕС, они застрянут в туннелях, обрушат мосты и запутаются в пограничных протоколах, заявил Апостолос Цицикостас в интервью Financial Times. Он планирует потратить 17 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры континента для повышения мобильности вооруженных сил.

"В Европе много старых мостов, которые необходимо модернизировать, — сказал Цицикостас. — Есть узкие мосты, которые нужно расширить. Более того, нужно построить новые мосты".

Греческий комиссар заявил, что защитить континент будет невозможно, если европейские армии не смогут быстро перемещаться. "Сегодняшняя реальность такова, что, если мы хотим перебросить военную технику и войска с западной части Европы на восточную, это займет недели, а в некоторых случаях и месяцы", — сказал он.

Большая часть существующей инфраструктуры не была построена с учетом необходимости переброски войск по территории блока. Грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, а танк — до 70 тонн.

В настоящее время блок разрабатывает стратегию, которая обеспечит переброску войск "в течение нескольких часов, максимум нескольких дней" в случае нападения, путем модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, проходящих по всему континенту.

Эти проекты, определенные совместно с НАТО и военным командованием альянса, хранятся в тайне из соображений безопасности.

Брюссель также сократит бюрократию, чтобы избежать того, чтобы "танки увязли в бумажной волоките" при пересечении границ, сказал Цицикостас.

Стратегия, которую глава транспортного ведомства представит позднее в этом году, является частью волны военных приготовлений по всему континенту на фоне предупреждений о возможном расширении конфронтации с Москвой и запланированного сокращения присутствия США в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июне предупредил членов альянса, что Россия может напасть на одного из них до 2030 года.

ЕС приступает к плану перевооружения на сумму до 800 миллиардов евро, стремясь стать более самодостаточным в области обороны в ответ на требования президента США Дональда Трампа и с целью сдерживания российской агрессии, поскольку полномасштабное вторжение президента Владимира Путина на Украину вступает в четвертый год.

Хотя Европейская комиссия в своем предложении по бюджету блока на 2028-2034 годы заявила, что намерена инвестировать 17 миллиардов евро в военную мобильность, высокопоставленные дипломаты ЕС предупредили, что эта цифра, вероятно, будет снижена в ходе напряженных переговоров между странами ЕС до принятия бюджета.

Цицикостас заявил, что план военной мобильности будет дополнять соглашение союзников по НАТО об увеличении целевого уровня расходов на оборону до 5% ВВП, включая 1,5% на инфраструктуру, связанную с безопасностью и обороной.

"Мы больше не можем позволить себе быть не готовыми или зависимыми", — сказал Цицикостас.