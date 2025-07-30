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Вооружённые силы Украины продолжают терпеть неудачи на фронте, практически каждую неделю теряя новые населённые пункты, а украинские военные все чаще говорят о своем плачевном положении в интервью западным СМИ.

Корреспонденты американского телеканала CNN пообщались с одним из командиров ВСУ, подразделение которого находится на участке фронта в районе донецкого города Константиновка, что в 10-12 километрах к юго-западу от Часова Яра. К слову сказать, это один из трёх фронтовых городов, где украинские силы рискуют оказаться в окружении.

По словам офицера ВСУ, они не получали подкрепления уже восемь месяцев, а снабжение передовых позиций оставляет желать лучшего.

У нас катастрофическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Война для них закончилась. Старые кадры остались, они устали и хотят замены, но замены никто не даёт… Все устали от этой войны, и я думаю, что другие страны тоже устали нам помогать

- сказал беседовавший с корреспондентом CNN украинский военный.

Он отметил, что многое приходится скрывать и не доносить в Киев, а государство, в свою очередь, многое не доносит до народа. Чтобы понять, насколько сложная ситуация на передовой, нужно оказаться там, добавил офицер.

ВСУшник упомянул также о высоком профессионализме новых российских расчетов БПЛА, известных как подразделение «Рубикон».

То есть, нам снова пытаются «продать» историю о «катастрофе в ВСУ», о том, что воевать у них некому, а те, кто воюет, сугубо уставшие и деморализованные. Только все эти «деморализованные» будут сколько угодно вешать лапшу ради новых военных и финансовых поставок из-за рубежа и, даже понимая, что воюют не за Родину, а за зарубежные интересы, продолжат верить в «скорую перемогу».