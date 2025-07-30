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Военное обозрение

США обнулили четверть своих запасов ракет ПРО THAAD за дни войны Израиля с Ираном

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе весьма краткосрочного конфликта между Израилем и Ираном, оказывая непосредственную поддержку ЦАХАЛ, США успели потратить около четверти своих закупленных с 2010 года запасов ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD. Теперь, даже если корпорация Lockheed Martin удвоит темпы производства, для восполнения потерь понадобится до восьми лет.

По информации американской прессы, за 12 дней армия США потратила около 100-150 ракет, что значительно превышает скорость производства этих боеприпасов. В частности, в 2024 году Пентагон закупил всего 11 ракет, еще 12 будет поставлено до конца текущего года. В следующем году командование армии США планирует закупить 37 штук. Стоимость каждой из таких ракет составляет около 12,7 миллиона долларов. Помимо комплексов THAAD был задействован и флот США, корабли которого выпустили более 80 ракет SM-3. С аналогичной проблемой столкнулся и Израиль, потративший довольно большое количество дорогостоящих боекомплектов к системам «Хец» и «Праща Давида».

Всего армия США располагает семью комплексами THAAD, два из которых были использованы в ходе недавнего обострения ближневосточного конфликта. При этом, несмотря на беспрецедентно высокий расход боеприпасов, десяткам иранских ракет все же удалось поразить цели в Израиле.

Таким образом, эскалация ирано-израильского конфликта продемонстрировала, что даже дорогостоящая современная ПРО абсолютно не гарантирует полную защиту от массированных ракетных атак. Учитывая эти факторы, скорое завершение вооруженного противостояния полностью отвечало прежде всего интересам США. Впрочем, с учетом внешнеполитических амбиций израильского руководства, высока вероятность, что это лишь временное перемирие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
sm-3
THAAD
Праща Давида
Компании
Lockheed-Martin
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