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ТАСС

Китай выступил против раздувания Японией "угрозы" со стороны КНР и РФ в космосе

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: AP Photo/ Ng Han Guan, File

Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что Токио создает повод для наращивания собственной военной мощи

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайские власти выступают против стремления Японии к милитаризации космического пространства под предлогом необходимости обеспечения самообороны в ответ на так называемую угрозу со стороны КНР и России. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Китай решительно против, чтобы Япония, раздувая угрозу со стороны других стран, создавала себе повод для наращивания собственной военной мощи", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос японского журналиста, который поинтересовался, как может Пекин прокомментировать планы Токио создать систему спутниковой обороны в противовес России и Китаю.

Го Цзякунь обратил внимание, что в последние годы военные расходы Японии, которая "все дальше углубляется в военную экспансию", постоянно увеличиваются. Китайский дипломат напомнил, что Токио расширяет межармейское сотрудничество с Вашингтоном и другими западными партнерами в указанном направлении. "Эти действия угрожают безопасности и стабильности в космосе, вызывают у соседних стран опасения по поводу возрождения милитаризма, - сказал Го Цзякунь. - В этом году отмечается 80-я годовщина победы китайского народа в войне против японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне. Мы настаиваем, чтобы Япония глубоко осознала свою историческую ответственность, извлекла уроки из истории, прекратила нагнетать напряженность в регионе".

Официальный представитель добавил, что Китай неизменно придерживается принципа мирного использования космического пространства, выступает против гонки вооружений и милитаризации космоса.

Как сообщило агентство Kyodo, Вооруженные силы Японии планируют разработать и запустить в действие с 2029 года "космических телохранителей" для защиты национальных космических аппаратов от нападений "спутников-убийц" потенциальных противников. 

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Россия
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Япония
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