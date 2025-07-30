Bloomberg: ФРГ планирует довести расходы на оборону до 162 млрд. евро к 2029 году

ЦАМТО, 29 июля. Германия планирует довести расходы на оборону до 162 млрд. евро к 2029 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве ФРГ.

"Годовой бюджет Германии на оборону удвоится до 162 млрд. евро… через четыре года. Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году", – говорится в статье.

В эту сумму включены 9 млрд. евро для Украины, которые она будет получать ежегодно, согласно новому четырехлетнему финансовому плану, отмечает агентство.

Увеличение расходов на оборону позволит Германии довести расходы на оборону с уровня в примерно 2% ВВП до 3,5% ВВП гораздо раньше установленного НАТО на 2035 год срока, говорится в материале.

При этом Берлин может столкнуться с проблемами, пытаясь израсходовать выделенные денежные средства, из-за сложностей с производством вооружений, очередей на их закупки и постоянных задержек крупных оборонных заказов, отмечает агентство.