ЦАМТО, 29 июля. Компания Lockheed Martin получит дополнительно 2 млрд. долл. на производство ракет-перехватчиков для комплексов ПРО THAAD, сообщило Минобороны США.

Военное ведомство сообщило, что стоимость контракта на производство ракет-перехватчиков THAAD увеличена на 2 млрд. долл. и теперь превышает 10 млрд. долл., работа будет производиться в нескольких штатах.

"Завершение контракта ожидается к 1 декабря 2029 года, – цитирует "РИА Новости" сообщение Минобороны США.

Справка ЦАМТО

Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).