Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin получит дополнительно 2 млрд. долл. на производство ракет-перехватчиков для комплексов ПРО THAAD

318
0
0
Комплекс THAAD
Комплекс THAAD.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 июля. Компания Lockheed Martin получит дополнительно 2 млрд. долл. на производство ракет-перехватчиков для комплексов ПРО THAAD, сообщило Минобороны США.

Военное ведомство сообщило, что стоимость контракта на производство ракет-перехватчиков THAAD увеличена на 2 млрд. долл. и теперь превышает 10 млрд. долл., работа будет производиться в нескольких штатах.

"Завершение контракта ожидается к 1 декабря 2029 года, – цитирует "РИА Новости" сообщение Минобороны США.

Справка ЦАМТО

Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 07:10
  • 9794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 05:27
  • 12
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 30.07 05:14
  • 1
"Провокация с двух направлений". Реальны ли угрозы НАТО для Калининграда
  • 30.07 03:39
  • 37
"Главное - не зарабатывать новых долгов"
  • 30.07 02:59
  • 0
О поколениях подводных лодок
  • 30.07 00:09
  • 1
Разница поколений: Путин оценил мощь атомных подлодок ВМФ РФ
  • 29.07 22:43
  • 488
Претензии к администрации сайта
  • 29.07 22:09
  • 0
По поводу "Наверстать упущенное: истребитель Су-35 получил масштабную модернизацию для воздушного боя (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 21:22
  • 0
Ответ на "Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.07 19:47
  • 0
По поводу "На Западе оценили мощь атомных подлодок России"
  • 29.07 18:39
  • 0
По поводу "Отсутствие компромисса"
  • 29.07 15:30
  • 0
Отсутствие компромисса
  • 29.07 15:22
  • 0
Военный эксперт Богодель: Масло в огонь
  • 29.07 09:55
  • 1
На Западе оценили мощь атомных подлодок России
  • 29.07 09:30
  • 1
Разработанный УВЗ по заказу Минобороны тяжёлый штурмовой роботизированный комплекс «Штурм» засветился при возвращении с полигона