«Мы видим практически все». На Западе раскрыли, как НАТО следит за Россией с высоты

BI: НАТО отслеживает военные действия России с помощью комплексов AWACS

НАТО ведет разведку у российских границ с помощью специализированных комплексов AWACS, установленных на «летающие радары». Business Insider выяснил, что такие системы - «глаза в небе», которые превосходят наземные комплексы слежения. Одна из них функционирует на борту военного Boeing E-3, который наблюдал за Калининградской областью 24 июля. Что известно об этом способе слежения - в материале "Газеты.Ru".

Страны Североатлантического альянса наблюдают за российской военной техникой и инфраструктурой в Калининградской области с помощью специализированных комплексов AWACS (авиационная электронная система разведки и управления). Об этом пишет американский новостной портал Business Insider (BI).

Корреспондент издания стал непосредственным участником слежения за военной активностью в окрестностях Калининграда. На этой неделе журналиста пригласили на борт самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, экипаж которого выполнил восьмичасовую разведывательную миссию над Восточной Европой.

«Мы - глаза в небе. Находясь на высоте 30 тысяч футов [9,1 км], мы можем смотреть вниз и видеть практически все, что происходит на земле Миссия наблюдения - это основа этой платформы»,

- рассказал о работе системы AWACS офицер ВВС США.

Производство «летающего радара» Boeing E-3 Sentry было прекращено в 1992 году. По замечанию BI, воздушное судно представляет собой «капсулу времени периода холодной войны». Тем не менее самолет оснащен засекреченным передовым оборудованием, с помощью которого ведется разведка.

Наиболее секретную зону самолета, где расположены ключевые системы связи, от журналиста скрыли занавеской.

«Самолеты видят все»

Радар Boeing E-3 Sentry вращается каждые 10 секунд и может выявить широкий диапазон целей - от военных кораблей и самолетов до систем противовоздушной обороны. «Летающий радар» отправляют туда, где стационарные наземные средства разведки бесполезны, подчеркнул BI.

На одном из экранов, просмотр которого разрешили журналисту, была зафиксирована активность в Польше, Литве, Эстонии, Балтийском море и Калининграде.

«Небольшая, но сильно милитаризованная российская область [Калининградская], зажатая между двумя странами НАТО [Польшей и Литвой], давно вызывает беспокойство альянса. Именно поэтому самолеты AWACS следят за ситуацией, и они видят все»,

Страны НАТО, граничащие с РФ. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

- говорится в публикации.

BI утверждает: если бы российский истребитель взлетел с авиабазы в Калининграде, система AWACS «наверняка бы его обнаружила».

«На светящейся панели управления мигали крошечные треугольники и U-образные знаки. Каждый знак обозначал присутствие - корабля, истребителя или чего-то еще, движущегося вблизи Балтийского моря и милитаризованного российского анклава Калининграда», - добавил BI.

«Стереть с лица земли»

Военная авиация НАТО регулярно совершает полеты у российских границ. В частности, 24 июля у Калининградской области работали упомянутый выше Boeing E-3, а также самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Airbus A330-243MRTT, сообщает Telegram-канал FlightRadar24 Air Force.

«Самолеты-разведчики постоянно барражируют вдоль границ Калининградской области. Постоянно»,

- поделился в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы от региона, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.

Кроме того, 17 июля командующий армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что страны НАТО могут «стереть» Калининградскую область «с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо».

«Мы уже это спланировали и разработали», - подчеркнул военачальник.

В Кремле не оставили без внимания заявление Донахью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что подобные враждебные слова Москва слышит часто.

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим... НАТО - это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны», - сказал он.

Помощник российского президента Николай Патрушев добавил, что Москва немедленно ответит на военное посягательство на Калининградскую область любыми имеющимися у нее средствами.

Михаил Синев