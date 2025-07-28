«Мы видим практически все». На Западе раскрыли, как НАТО следит за Россией с высоты

BI: НАТО отслеживает военные действия России с помощью комплексов AWACS
НАТО ведет разведку у российских границ с помощью специализированных комплексов AWACS, установленных на «летающие радары». Business Insider выяснил, что такие системы - «глаза в небе», которые превосходят наземные комплексы слежения. Одна из них функционирует на борту военного Boeing E-3, который наблюдал за Калининградской областью 24 июля. Что известно об этом способе слежения - в материале "Газеты.Ru".
Страны Североатлантического альянса наблюдают за российской военной техникой и инфраструктурой в Калининградской области с помощью специализированных комплексов AWACS (авиационная электронная система разведки и управления). Об этом пишет американский новостной портал Business Insider (BI).
Корреспондент издания стал непосредственным участником слежения за военной активностью в окрестностях Калининграда. На этой неделе журналиста пригласили на борт самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, экипаж которого выполнил восьмичасовую разведывательную миссию над Восточной Европой.
Производство «летающего радара» Boeing E-3 Sentry было прекращено в 1992 году. По замечанию BI, воздушное судно представляет собой «капсулу времени периода холодной войны». Тем не менее самолет оснащен засекреченным передовым оборудованием, с помощью которого ведется разведка.
Наиболее секретную зону самолета, где расположены ключевые системы связи, от журналиста скрыли занавеской.
«Самолеты видят все»
Радар Boeing E-3 Sentry вращается каждые 10 секунд и может выявить широкий диапазон целей - от военных кораблей и самолетов до систем противовоздушной обороны. «Летающий радар» отправляют туда, где стационарные наземные средства разведки бесполезны, подчеркнул BI.
На одном из экранов, просмотр которого разрешили журналисту, была зафиксирована активность в Польше, Литве, Эстонии, Балтийском море и Калининграде.
|Страны НАТО, граничащие с РФ.
|Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"
BI утверждает: если бы российский истребитель взлетел с авиабазы в Калининграде, система AWACS «наверняка бы его обнаружила».
«На светящейся панели управления мигали крошечные треугольники и U-образные знаки. Каждый знак обозначал присутствие - корабля, истребителя или чего-то еще, движущегося вблизи Балтийского моря и милитаризованного российского анклава Калининграда», - добавил BI.
«Стереть с лица земли»
Военная авиация НАТО регулярно совершает полеты у российских границ. В частности, 24 июля у Калининградской области работали упомянутый выше Boeing E-3, а также самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Airbus A330-243MRTT, сообщает Telegram-канал FlightRadar24 Air Force.
Кроме того, 17 июля командующий армией США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что страны НАТО могут «стереть» Калининградскую область «с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо».
«Мы уже это спланировали и разработали», - подчеркнул военачальник.
В Кремле не оставили без внимания заявление Донахью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что подобные враждебные слова Москва слышит часто.
«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим... НАТО - это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны», - сказал он.
Помощник российского президента Николай Патрушев добавил, что Москва немедленно ответит на военное посягательство на Калининградскую область любыми имеющимися у нее средствами.
Михаил Синев