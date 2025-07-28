«Программа сложная, но мы идём к цели»: французский самолёт радиоэлектронной разведки ARCHANGE совершил первый полёт

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Falcon ARCHANGE

В феврале 2018 года Минобороны Франции объявило о запуске программы CUGE, предназначенной для замены двух самолётов Transall C-160G «Gabriel» из эскадрильи радиоэлектронной разведки «Дюнкерк» тремя новыми самолётами, предназначенными для сбора данных РЭР.

В 2019 году было решено, что базой для новой машины станет дальнемагистральный бизнес-джет Falcon 8X компании Dassault Aviation. Тогда программа CUGE была переименована в ARCHANGE, что означает «самолёты с разведывательным оборудованием нового поколения».

В то время была поставлена цель заменить два имевшихся C-160G Gabriel к 2025 году. Однако они были сняты с вооружения вскоре после начала украинского конфликта, не дождавшись замены.

В настоящее время для ведения РЭР используется самолёт Saab 340, арендуемый у компании CAE Aviation (со штаб-квартирой в Люксембурге). Его дополняют Mirage 2000D с контейнерами ASTAC [«тактический анализатор сигналов»], спутники CERES, лёгкие самолёты наблюдения и разведки VADOR и комплекс MSE [«радиоэлектронного обеспечения»] четырёх самолётов ДРЛО E-3F.

Мы с нетерпением ждём ARCHANGE в 2027 году. Программа относительно сложная, но мы идём к цели

- заявил недавно начальник штаба ВВС генерал Жером Белланже.

В пресс-релизе, опубликованном 25 июля, военное ведомство объявило о том, что Falcon ARCHANGE только что совершил свой первый полёт, не предоставив дополнительных подробностей.

Falcon 8X, оснащённый электродистанционной системой управления, цифровой кабиной EASy и комбинированной системой технического зрения FalconEye, представляет собой трёхмоторный самолёт, способный перевозить 8 пассажиров и 3 членов экипажа на расстояние до 12 тыс. км с максимальной скоростью 0,9 Маха. По данным Dassault Aviation, он «на 30% более экологичен, чем другие самолёты той же категории».

Что касается полезной нагрузки самолёта РЭР, то она, как утверждается, состоит из инновационных технологий, таких как «мультиполяризационные антенны, ИИ и высокоуровневые датчики, обеспечивающие оптимальные характеристики».