Войти
Военное обозрение

«Программа сложная, но мы идём к цели»: французский самолёт радиоэлектронной разведки ARCHANGE совершил первый полёт

715
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Falcon ARCHANGE

В феврале 2018 года Минобороны Франции объявило о запуске программы CUGE, предназначенной для замены двух самолётов Transall C-160G «Gabriel» из эскадрильи радиоэлектронной разведки «Дюнкерк» тремя новыми самолётами, предназначенными для сбора данных РЭР.

В 2019 году было решено, что базой для новой машины станет дальнемагистральный бизнес-джет Falcon 8X компании Dassault Aviation. Тогда программа CUGE была переименована в ARCHANGE, что означает «самолёты с разведывательным оборудованием нового поколения».

В то время была поставлена цель заменить два имевшихся C-160G Gabriel к 2025 году. Однако они были сняты с вооружения вскоре после начала украинского конфликта, не дождавшись замены.

В настоящее время для ведения РЭР используется самолёт Saab 340, арендуемый у компании CAE Aviation (со штаб-квартирой в Люксембурге). Его дополняют Mirage 2000D с контейнерами ASTAC [«тактический анализатор сигналов»], спутники CERES, лёгкие самолёты наблюдения и разведки VADOR и комплекс MSE [«радиоэлектронного обеспечения»] четырёх самолётов ДРЛО E-3F.

Мы с нетерпением ждём ARCHANGE в 2027 году. Программа относительно сложная, но мы идём к цели

- заявил недавно начальник штаба ВВС генерал Жером Белланже.

В пресс-релизе, опубликованном 25 июля, военное ведомство объявило о том, что Falcon ARCHANGE только что совершил свой первый полёт, не предоставив дополнительных подробностей.

Falcon 8X, оснащённый электродистанционной системой управления, цифровой кабиной EASy и комбинированной системой технического зрения FalconEye, представляет собой трёхмоторный самолёт, способный перевозить 8 пассажиров и 3 членов экипажа на расстояние до 12 тыс. км с максимальной скоростью 0,9 Маха. По данным Dassault Aviation, он «на 30% более экологичен, чем другие самолёты той же категории».

Что касается полезной нагрузки самолёта РЭР, то она, как утверждается, состоит из инновационных технологий, таких как «мультиполяризационные антенны, ИИ и высокоуровневые датчики, обеспечивающие оптимальные характеристики».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Франция
Продукция
E-3
Mirage-2000
Saab 340
Компании
CAE
Dassault
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету