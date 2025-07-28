«Десятки тысяч с элементами ИИ»: Запад поставит Украине специальные модули для создания беспилотников

Источник изображения: topwar.ru

Украина до конца года получит «десятки тысяч» модулей с элементами искусственного интеллекта для дронов. Поставки обеспечит немецко-американская компания — разработчик программного обеспечения Auterion. Об этом пишет украинская пресса.

Согласно заявлению гендиректора Auterion Лоренца Майера, компания получила новый контракт от Пентагона на 50 млн долларов, в рамках которого поставит Киеву 33 тысячи модулей с элементами ИИ для дронов. До этого Auterion уже поставляла такие модули Украине, они используются при производстве ударных беспилотников, применяемых на линии фронта. Однако более ранние поставки были не такими большими, новый контракт «в 10 раз превышает предыдущий».

Мы уже отправили тысячи, а теперь отправляем десятки тысяч. (...) Такой масштаб является беспрецедентным.

— заявил Майер.

Как сообщается, компания Auterion разработала и собирает миниатюрные компьютеры Skynode, работающие на фирменном программном обеспечении, оснащенные камерой и радиомодулем. С помощью таких модулей можно превратить обычный беспилотник в автономный, не подверженный сбоям из-за комплексов радиоэлектронной борьбы. Также данные модули позволяют создать рой беспилотников.

У них фантастическая индустрия дронов. Мы хотим внести свой вклад в то, чего у них еще нет, а именно в программно-ориентированные средства ведения войны.

— добавил Майер.