FT: Зеленский попросил у Европы денег на повышение зарплат военнослужащим

Зеленский раскритиковал помощь союзников Украине, пишет FT. По его мнению, ЕС должен взвалить на себя не только покупку вооружения, но и зарплаты ВСУшников. Ведь они они ничем не хуже оружия: защищают собой народы Европы, похвалялся Недействительный.

Кристофер Миллер

Владимир Зеленский просит европейских партнеров профинансировать повышение зарплат украинским военнослужащим. По словам киевского лидера, это необходимая мера, чтобы простимулировать набор в армию, противостоящую российской агрессии. Происходит всё на фоне усталости страны от боевых действий и нежелания граждан Украины добровольно записываться в ряды вооруженных сил.

Зеленский также планирует обратиться за помощью к своим западным партнерам, чтобы получить еще семь систем ПВО Patriot. Он рассказал об этом после официального подтверждения, что Германия и Норвегия в ближайшее время передадут Киеву три американские установки для защиты украинских городов от ежедневных атак со стороны российских беспилотников и артиллерии.

Выступая перед журналистами в Киеве 24 июля, Зеленский признал, что союзники Украины отказываются финансировать прямые выплаты военнослужащим, предпочитая помогать поставками вооружений и боеприпасов. Однако он верит, что сможет изменить мнение западных лидеров, заявив, что с высокими зарплатами "сами военнослужащие могут стать оружием, которое защитит всех нас".

После трех с половиной лет вооруженного конфликта с Москвой киевские власти всё же признали: пополнение рядов вооруженных сил столкнулось с большими проблемами. Общенациональная мобилизационная кампания стала крайне непопулярным в стране явлением. Репутацию усугубляют массово публикуемые ролики, где представители так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК) силой задерживают украинских мужчин прямо на улице и заталкивают их в микроавтобусы, чтобы потом отправить на военно-учебные полигоны.

Население Украины откровенно злит неопределенность, сколько еще продлится вооруженный конфликт на востоке страны. При этом солдатам-срочникам не говорят даже о приблизительных сроках демобилизации, от чего недовольство растет.

Снижение мобилизационного возраста украинцев с 27 до 25 лет не помогло. Зеленский пока игнорирует рекомендации западных партнеров снизить его еще на несколько лет. Киевский лидер объясняет это тем, что сейчас страна испытывает чудовищные демографические проблемы и такие шаги вызовут общественное порицание.

Правительство Владимира Зеленского надеется, что конкурентоспособная зарплата контрактников в сочетании с продуманными кампаниями по привлечению новобранцев поспособствуют росту числа добровольцев, желающих пойти на военную службу. Высокопоставленные украинские чиновники подсчитали, что для адекватной конкуренции с Россией ВСУ необходимо привлекать как минимум 30 000 новобранцев мобилизационного возраста ежемесячно. Достигается эта цифра редко.

Россия, со своей стороны, продолжает предлагать щедрые бонусы и выплаты при подписании контракта, чтобы ежемесячно привлекать десятки тысяч новых военнослужащих. Это помогло Кремлю избежать новых волн мобилизации и ожидаемой негативной реакции общества наподобие той, с которой власти столкнулись осенью 2022 года в рамках частичного призыва.

Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в финансовой помощи для повышения зарплат, поскольку из-за военных действий страна столкнулась с дефицитом бюджета в размере 40 миллиардов долларов в год. По его словам, Киеву потребуется не менее 25 миллиардов долларов ежегодно, чтобы обеспечить цепочки в оборонном производстве, включая ракеты, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы. Такие потребности увеличат дефицит бюджета в следующем году примерно до 65 миллиардов долларов. Из указанной суммы около 10 процентов нужно получить немедленно, чтобы гарантировать стабильное производство БПЛА-перехватчиков.

Киев инициировал переговоры по данному вопросу с ключевыми западными лидерами. О проблеме уже уведомили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, французского президента Эммануэля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и официальных лиц США. Однако Зеленский подчеркнул, что разговор предстоит "очень сложный".

Киевский лидер подтвердил, что Вашингтон заинтересован в массовой закупке ударных беспилотников украинского производства, но его правительство на данный момент хочет заключить с Соединенными Штатами более выгодный долгосрочный контракт. Речь может идти о сумме от 30 до 60 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский также хочет получить как минимум семь ракетных комплексов Patriot для защиты украинского неба от постоянных атак. "Я получил официальное подтверждение от Германии на две системы и от Норвегии на одну. Сейчас мы работаем с голландскими партнерами", чтобы найти другие, — сказал он.

Президент Украины также заявил журналистам, что украинской армии удалось замедлить продвижение России на поле боя и Москва несет огромные потери. Однако данная оценка не совпадает с мнением авторитетных военных экспертов, регулярно публикующих аналитику, или с донесениями солдат с передовой.

Украинская группа DeepState, связанная с Министерством обороны и занимающаяся картографированием зоны боевых действий, заявила, что российские войска продвигаются на восточном фронте самыми быстрыми темпами с начала 2025 года. Другой аналитический центр Frontelligence Insight, возглавляемый офицером с боевым опытом, заявил, что ситуация для ВСУ в районе стратегически важного города Красноармейска (Покровска) давно стала "критической".

"Глубокие прорывы на флангах, растущая нагрузка на пути снабжения, ротацию, а также проникновение на южные окраины пригорода — всё это признаки ухудшения ситуации, в том числе и оперативной", — говорится в опубликованной накануне оценке сил. Российские войска также приближаются к соседнему городу Константиновке, обстреливая его бомбами и атакуя ударными беспилотниками.

Зеленский предупредил, что, кроме того, россияне близки к вторжению в новый украинский регион — Днепропетровскую область, что, по его словам, Кремль "может превратить... в очередную медийную победу" (до Зеленского и западной прессы новости об успехах российской армии доходят с опозданием. — Прим. ИноСМИ).

Киевский лидер пообщался с журналистами после третьего раунда мирных переговоров между его командой и делегацией из Москвы, которые состоялись 23 июля в Стамбуле. Хотя отмечен определенный прогресс в подготовке возможной встречи между Зеленским и Владимиром Путиным, Кремль дал понять, что любой саммит состоится только после достижения более широкого соглашения.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, что, по мнению России, саммит должен "завершить мирный процесс", сообщает агентство "Интерфакс". "Можно ли организовать такой сложный процесс за 30 дней? Конечно, нет", — резюмировал кремлевский пресс-секретарь.

Накануне Зеленский сообщил, что 24 июля внес в украинский парламент новый законопроект, который восстановит полную независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее на этой неделе он подписал закон, подчиняющий обе организации назначенному генеральному прокурору Украины. Это вызвало один из крупнейших политических кризисов за всё время его президентства и крупнейшие антиправительственные протесты после начала боевых действий.

Вечером того же дня представители НАБУ и САП выступили с совместным заявлением, что поддерживают обновленную версию будущего законопроекта. По словам Зеленского, это "новые положения, направленные на защиту от влияния" российских спецслужб, "в первую очередь в ответ на дела, связанные с некоторыми представителями НАБУ". Он обязывает сотрудников всех правоохранительных органов, включая НАБУ и САП, имеющих родственников из России или проживающих в ней, проходить проверку на детекторе лжи каждые два года.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что обновленный законопроект будет рассмотрен на очередном заседании уже 31 июля.