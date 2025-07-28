«Разработали и успешно испытали»: в России создали систему «Крот» для защиты беспилотников от поражения лазерными комплексами ПВО

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Пока во всем мире разрабатывают лазерные системы для борьбы с беспилотниками, в России разработали защиту беспилотников от лазеров. Об этом сообщили в челябинском кластере разработчиков.

Челябинские специалисты разработали, собрали и успешно испытали новую систему защиты беспилотников от поражения лазерными системами под названием «Крот». Причем данной системой можно оборудовать даже небольшие FPV-дроны. Как заявляют разработчики, оснащенный данной системой дрон может атаковать лазерные установки и выводить их из строя.

Наше ноу-хау «Крот» — высокоэффективное средство защиты БПЛА от поражения лазерными системами ПВО. Разработано, успешно испытано. Оснащенный таким средством защиты БПЛА, в том числе недорогой FPV-дрон, можно использовать для поражения очень дорогостоящих лазерных систем.

— приводит ТАСС слова конструктора Александра Родикова.

Система «Крот» способна защищать беспилотники как на встречных, так и на догонных курсах, работает она при скорости беспилотника до 60 км/час. Одного заряда хватает на защиту беспилотника при дистанции полета до 1200 метров, чего вполне хватает для противодействия лазерным комплексам.

Подробности разработки не раскрываются, о перспективах применения системы «Крот» пока ничего неизвестно.