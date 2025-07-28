Войти
Военное обозрение

«Разработали и успешно испытали»: в России создали систему «Крот» для защиты беспилотников от поражения лазерными комплексами ПВО

791
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пока во всем мире разрабатывают лазерные системы для борьбы с беспилотниками, в России разработали защиту беспилотников от лазеров. Об этом сообщили в челябинском кластере разработчиков.

Челябинские специалисты разработали, собрали и успешно испытали новую систему защиты беспилотников от поражения лазерными системами под названием «Крот». Причем данной системой можно оборудовать даже небольшие FPV-дроны. Как заявляют разработчики, оснащенный данной системой дрон может атаковать лазерные установки и выводить их из строя.

Наше ноу-хау «Крот» — высокоэффективное средство защиты БПЛА от поражения лазерными системами ПВО. Разработано, успешно испытано. Оснащенный таким средством защиты БПЛА, в том числе недорогой FPV-дрон, можно использовать для поражения очень дорогостоящих лазерных систем.

— приводит ТАСС слова конструктора Александра Родикова.

Система «Крот» способна защищать беспилотники как на встречных, так и на догонных курсах, работает она при скорости беспилотника до 60 км/час. Одного заряда хватает на защиту беспилотника при дистанции полета до 1200 метров, чего вполне хватает для противодействия лазерным комплексам.

Подробности разработки не раскрываются, о перспективах применения системы «Крот» пока ничего неизвестно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету