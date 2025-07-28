«Нанесли очередную отметку о перехвате»: новая порция славословий ВСУ в адрес немецкого ЗРК IRIS-T SLM

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК IRIS-T на вооружении ВСУ

Украинская армия постоянно занимается восхвалением западной военной техники, в частности, средств ПВО, таких как ЗРК Patriot, NASAMS, ЗСУ Gepard и прочих изделий. Новая порция славословий была адресована на этот раз немецкому зенитно-ракетному комплексу средней дальности IRIS-T SLM.

У нас есть традиция – наносить отметки уничтоженных вражеских целей на борт ПУ. Вот нанесены отметки 8 крылатых ракет, сбитых кряду. За 30 секунд мы перехватили 8 российских крылатых ракет

- заявил командир зенитной батареи, отметив, что благодаря высокой эффективности системы удалось защитить критически важный объект инфраструктуры.

Учитывая, что БК ПУ составляет 8 ЗУР, это означает, судя по этим словам, что каждый перехватчик попал в цель. Однако в данных заявлениях усомнились даже западные обозреватели.

Источник изображения: topwar.ru

IRIS-T SLM, разработанный немецкой компанией Diehl Defence, способна поражать широкий спектр воздушных целей на дальности до 40 км и высоте до 20 тыс. м. Ракета имеет ИК-наведение и канал передачи данных, позволяющий передавать информацию между ней и ПУ. Система может интегрироваться с несколькими типами радаров ПВО, включая Hensoldt TRML-4D, Thales Ground Master 200 MM/C, CEA CEAFAR и Saab Giraffe 4A.

Одна батарея/система IRIS-T SLM включает в себя от 3 до 4 ПУ с 8 готовыми к пуску ЗУР каждая, центр управления и связи, а также машины МТО. Все компоненты комплекса размещены на грузовиках MAN. В настоящее время система заказана или уже находится на вооружении таких стран, как Египет, Германия, Швейцария, Латвия, Эстония, Литва, Швеция, Австрия, Болгария и Дания. Украина в конечном итоге должна получить 20 комплексов IRIS-T SLS и SLM.