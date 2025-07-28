«Грядущая революция для западных танков»: новая пушка и снаряд Vulcano превратят ОБТ в полноценные САУ

C1 Ariete армии Италии C1 Ariete армии Италии

На украинском фронте танки зачастую используются не как средство прорыва или поддержки пехоты, а в качестве самоходной артиллерии, осуществляя стрельбу с закрытых позиций. В этой связи западные разработчики решили превратить ОБТ в полноценные САУ.

120-мм гладкоствольные орудия, созданные для нейтрализации вражеских танков, также могут применяться для ведения огня с закрытых позиций, когда в этом возникнет необходимость

- говорится в издании EDR On-Line.

16 июля на испытательном полигоне в Италии концерном Leonardo были представлены новая 120-мм пушка «высокого давления» L/55 и 120-мм управляемый боеприпас Vulcano.

Leonardo 120/L55 Leonardo 120/L55

Орудие 120/L55 было разработано компанией всего за 18 месяцев на заводе в Ла-Специи. Её ствол длиннее, прочнее и долговечнее. Он изготовлен из сверхпрочных материалов, хромирован изнутри. Новая технология ковки позволяет казённику выдерживать более высокое давление. Орудие оснащено усовершенствованной системой амортизации (тормоза и рекуператор [имеются в виду эжектор и теплозащита]) для эффективного рассеивания энергии отдачи.

Пушка совместима со всеми текущими и перспективными типами боеприпасов НАТО, включая новые высокопрочные бронебойные подкалиберные снаряды (APFSDS) и боеприпасы с программируемым подрывом. Компания заявляет о готовности производить 800 орудий в год.

Leonardo 120/L55 Leonardo 120/L55

Однако наибольший интерес представляют 120-мм боеприпасы Vulcano (создаваемые в дополнение к линейке Vulcano 76/127/155 мм), разработку которых планируется завершить в течение 3 лет. Идейной основой разработчиков стало использование избыточной энергии танкового снаряда. Он оснащён боевой частью, которая использует остаточную кинетическую энергию и содержит небольшое количество ВВ и поражающих элементов. Компания подчёркивает, что БЧ не будет основана на кумулятивном заряде

Это настоящий технологический и доктринальный прорыв: в то время как пушка улучшает существующие характеристики, управляемый снаряд открывает новые возможности для танков, ранее доступные только артиллерии

- отмечается в итальянском издании Difesa Online.

Vulcano 120 Vulcano 120

Как пояснил разработчик, по сравнению с артсистемами, у которых максимальный угол возвышения составляет от +65° до +75°, у ОБТ он гораздо ниже и обычно не превышает 20°. Это, конечно, ограничивает предельную дальность стрельбы с закрытых позиций:

По нашим предварительным оценкам, Vulcano 120 сможет поражать цели на расстоянии от 10 до 30 км при среднем угле возвышения 15°.

В компании пояснили, что при стрельбе на больших дистанциях Vulcano 120 будет атаковать сверху, в том числе бронированные цели. Боеприпас по своей природе имеет малое поперечное сечение, небольшой размер и высокую скорость, что делает его практически незаметным даже для современных и перспективных КАЗ, что существенно снизит вероятность противодействия со стороны противника.

Траектория полёта Vulcano 120 Траектория полёта Vulcano 120

Снаряд будет наводиться на цель через GNSS [спутниковая связь], при этом она будет незашифрованная, так как приёмник Galileo [система навигации ЕС] с шифрованием пока недоступен. В случае отсутствия GNSS наведение будет осуществляться в соответствии с баллистическими таблицами. В обоих случаях, как только ракета окажется в зоне поражения цели, активируется полуактивная лазерная ГСН с внешней подсветкой. На втором этапе разработки планируется внедрить пассивную ИК-ГСН, которая сделает ракету независимой от внешнего целеуказания.

Когда-то танки могли поражать то, что видели. Через несколько лет благодаря Vulcano они смогут уничтожать цели на немыслимых ранее дистанциях. Грядёт целая революция для западных танков, которая превратит их в мобильное средство баллистического превосходства

- делается вывод в издании Difesa Online.