Войти
Военное обозрение

«Грядущая революция для западных танков»: новая пушка и снаряд Vulcano превратят ОБТ в полноценные САУ

732
0
0
C1 Ariete армии Италии

На украинском фронте танки зачастую используются не как средство прорыва или поддержки пехоты, а в качестве самоходной артиллерии, осуществляя стрельбу с закрытых позиций. В этой связи западные разработчики решили превратить ОБТ в полноценные САУ.

120-мм гладкоствольные орудия, созданные для нейтрализации вражеских танков, также могут применяться для ведения огня с закрытых позиций, когда в этом возникнет необходимость

- говорится в издании EDR On-Line.

16 июля на испытательном полигоне в Италии концерном Leonardo были представлены новая 120-мм пушка «высокого давления» L/55 и 120-мм управляемый боеприпас Vulcano.

Leonardo 120/L55

Орудие 120/L55 было разработано компанией всего за 18 месяцев на заводе в Ла-Специи. Её ствол длиннее, прочнее и долговечнее. Он изготовлен из сверхпрочных материалов, хромирован изнутри. Новая технология ковки позволяет казённику выдерживать более высокое давление. Орудие оснащено усовершенствованной системой амортизации (тормоза и рекуператор [имеются в виду эжектор и теплозащита]) для эффективного рассеивания энергии отдачи.

Пушка совместима со всеми текущими и перспективными типами боеприпасов НАТО, включая новые высокопрочные бронебойные подкалиберные снаряды (APFSDS) и боеприпасы с программируемым подрывом. Компания заявляет о готовности производить 800 орудий в год.

Leonardo 120/L55

Однако наибольший интерес представляют 120-мм боеприпасы Vulcano (создаваемые в дополнение к линейке Vulcano 76/127/155 мм), разработку которых планируется завершить в течение 3 лет. Идейной основой разработчиков стало использование избыточной энергии танкового снаряда. Он оснащён боевой частью, которая использует остаточную кинетическую энергию и содержит небольшое количество ВВ и поражающих элементов. Компания подчёркивает, что БЧ не будет основана на кумулятивном заряде

Это настоящий технологический и доктринальный прорыв: в то время как пушка улучшает существующие характеристики, управляемый снаряд открывает новые возможности для танков, ранее доступные только артиллерии

- отмечается в итальянском издании Difesa Online.

Vulcano 120

Как пояснил разработчик, по сравнению с артсистемами, у которых максимальный угол возвышения составляет от +65° до +75°, у ОБТ он гораздо ниже и обычно не превышает 20°. Это, конечно, ограничивает предельную дальность стрельбы с закрытых позиций:

По нашим предварительным оценкам, Vulcano 120 сможет поражать цели на расстоянии от 10 до 30 км при среднем угле возвышения 15°.

В компании пояснили, что при стрельбе на больших дистанциях Vulcano 120 будет атаковать сверху, в том числе бронированные цели. Боеприпас по своей природе имеет малое поперечное сечение, небольшой размер и высокую скорость, что делает его практически незаметным даже для современных и перспективных КАЗ, что существенно снизит вероятность противодействия со стороны противника.

Траектория полёта Vulcano 120

Снаряд будет наводиться на цель через GNSS [спутниковая связь], при этом она будет незашифрованная, так как приёмник Galileo [система навигации ЕС] с шифрованием пока недоступен. В случае отсутствия GNSS наведение будет осуществляться в соответствии с баллистическими таблицами. В обоих случаях, как только ракета окажется в зоне поражения цели, активируется полуактивная лазерная ГСН с внешней подсветкой. На втором этапе разработки планируется внедрить пассивную ИК-ГСН, которая сделает ракету независимой от внешнего целеуказания.

Когда-то танки могли поражать то, что видели. Через несколько лет благодаря Vulcano они смогут уничтожать цели на немыслимых ранее дистанциях. Грядёт целая революция для западных танков, которая превратит их в мобильное средство баллистического превосходства

- делается вывод в издании Difesa Online.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Leonardo
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету