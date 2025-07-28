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Военное обозрение

«Будем глушить волнами»: Киев хочет блокировать мобильную связь во время налётов российских «Гераней», использующих украинские СИМ-карты

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине предложили глушить мобильную связь во время атак российских дронов-камикадзе типа «Герань», но окончательное решение власти еще не приняли. Об этом заявил нардеп Верховной Рады Федор Вениславский.

Проблема с блокировкой мобильной связи стоит уже давно. Все дело в том, что российские «Герани» используют украинские СИМ-карты и станции мобильной связи для сверки координат при ударах по Украине. На данный момент предлагается несколько вариантов решения этой проблемы, начиная от блокировки самих СИМ-карт, до блокировки всей мобильной связи при атаках, которые могут длиться несколько часов. В общем, власти пока думают и ждут выводов специалистов.

Есть точка зрения, что технически можно просто блокировать те украинские СИМ-карты, которые использует враг. Но есть и противоположная позиция, что сама блокировка не даст достичь цели, потому что эти карты можно удаленно активировать, они моментально проводят сверку и потом уже нет смысла их отключать.

- заявил украинский нардеп.

Специалисты должны дать ответ, возможна ли идентификация СИМ-карт, которые используют российские дроны. Если этого сделать не получится, то будут рассматривать вариант, при котором мобильная часть будет блокироваться «волнами», т.е. в тех зонах, где будут пролетать российские дроны-камикадзе.

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Украина
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