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Военное обозрение

Следящая за КНДР южнокорейская разведка анонсировала крупное наступление ВС РФ на Украине: Пхеньян наращивает военную помощь России

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия готовит новое наступление на Украине, такой вывод делает южнокорейская разведка, внимательно отслеживающая ситуацию с КНДР, пишет Reuters.

Северная Корея приступила к комплектованию новых подразделений, которые с большой вероятностью отправятся в Россию, заявляют в разведке Южной Кореи. Отправка может произойти в ближайшее время, как предполагается, северокорейские военные примут участие в российской спецоперации, но не на переднем крае, а будут держать тылы, высвободив российские войска для наступления.

Кроме того, Пхеньян продолжает поставки оружия и боеприпасов Москве, постепенно наращивая их, получая взамен технические консультации, технологии и многое другое.

Стоит отметить, что сообщения такого характера периодически появляются в западной прессе, чтобы «держать в тонусе» обывателя, пугая его страшными русскими, которым помогают не менее страшные северные корейцы во главе с Ким Чен Ыном. Абсолютно такая же публикация была в прошлом месяце, но корейцы воевать так и не приехали.

А наступление российской армии идет и без помощи корейцев, в последние дни штурмовые группы ВС РФ вошли сразу в три города: Степногорск в Запорожской области, Покровск (Красноармейск) в ДНР, а также Купянск в Харьковской. В Генштабе ВСУ считают ситуацию если не критической, то «очень сложной». При этом все попытки противника остановить продвижение российских войск безрезультатны.

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