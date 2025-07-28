«Может подорвать доверие между двумя странами»: в индийской прессе обвинили Израиль в «недобросовестности» при продаже ракет Barak

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MR-SAM (Barak-8)
Проект MR-SAM («зенитная ракета средней дальности»), также известный как Barak-8, рассматривался Нью-Дели как важная веха в оборонном сотрудничестве с Тель-Авивом. Данная программа реализовывалась индийской организацией DRDO (примерный аналог «Ростеха») совместно с компанией Israel Aerospace Industries (IAI).
- говорится в издании IDRW.
Проект MR-SAM/Barak-8, начатый в 2006 году с первоначальными инвестициями в размере примерно $950 млн, был направлен на устранение критических пробелов в возможностях ПВО Индии. Система может бороться с широким спектром воздушных угроз и имеет дальность действия 70–100 км, а вариант с увеличенной дальностью (ER) до 150 км.
В ходе разработки индийские компании внесли существенный вклад, создав для ЗУР двухимпульсный ракетный двигатель и системы управления боем. По словам автора, это сотрудничество позволило Индии приобрести передовые технологии и создать новые производственные мощности, а для Израиля это партнёрство обеспечило доступ к местному рынку и обеспечило возможность финансирования разработки ЗРК следующего поколения.
- пишет автор.
По его словам, MR-SAM доказал свою боевую ценность. В 2022 году Barak-8, запущенные с израильского корвета INS Eilat класса Sa'ar 5, перехватили два БПЛА «Хизболлы». В 2025 году во время конфликта с Исламабадом система успешно нейтрализовала пакистанскую ракету Fatah-2 над Сирсой, штат Харьяна. Индия активно развёртывала Barak-8 на флоте, в ВВС и в армии Индии.
Источник изображения: topwar.ru
Barak MX – как утверждается, новый «бренд» Barak-8 без индийских компонентов
- отмечается в издании.
Как указывается, Азербайджан приобрел 12 комплексов Barak-8 с 75 ракетами, а Марокко подписало контракт на $500 млн в 2022 году. Эти продажи вызвали обеспокоенность в Индии, так как эти системы, проданные Израилем, не оснащены разработанным в Индии двухимпульсным ракетным двигателем – критически важным компонентом MR-SAM. Вместо него Израиль установил собственную силовую установку.
- говорится в прессе.
Более того, права интеллектуальной собственности остаются неясными, что создаёт дополнительные трения. Израиль, по всей видимости, сохраняет основной контроль над технологией, что, по мнению автора, «ставит под сомнение добросовестное распределение выгод».