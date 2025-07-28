«Может подорвать доверие между двумя странами»: в индийской прессе обвинили Израиль в «недобросовестности» при продаже ракет Barak

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MR-SAM (Barak-8)

Проект MR-SAM («зенитная ракета средней дальности»), также известный как Barak-8, рассматривался Нью-Дели как важная веха в оборонном сотрудничестве с Тель-Авивом. Данная программа реализовывалась индийской организацией DRDO (примерный аналог «Ростеха») совместно с компанией Israel Aerospace Industries (IAI).

Однако недавние события вызывают опасения по поводу будущего такого сотрудничества

- говорится в издании IDRW.

Проект MR-SAM/Barak-8, начатый в 2006 году с первоначальными инвестициями в размере примерно $950 млн, был направлен на устранение критических пробелов в возможностях ПВО Индии. Система может бороться с широким спектром воздушных угроз и имеет дальность действия 70–100 км, а вариант с увеличенной дальностью (ER) до 150 км.

В ходе разработки индийские компании внесли существенный вклад, создав для ЗУР двухимпульсный ракетный двигатель и системы управления боем. По словам автора, это сотрудничество позволило Индии приобрести передовые технологии и создать новые производственные мощности, а для Израиля это партнёрство обеспечило доступ к местному рынку и обеспечило возможность финансирования разработки ЗРК следующего поколения.

Проект также укрепил стратегические связи Израиля с Индией, ключевым союзником в геополитически чувствительном регионе

- пишет автор.

По его словам, MR-SAM доказал свою боевую ценность. В 2022 году Barak-8, запущенные с израильского корвета INS Eilat класса Sa'ar 5, перехватили два БПЛА «Хизболлы». В 2025 году во время конфликта с Исламабадом система успешно нейтрализовала пакистанскую ракету Fatah-2 над Сирсой, штат Харьяна. Индия активно развёртывала Barak-8 на флоте, в ВВС и в армии Индии.

Источник изображения: topwar.ru

Barak MX – как утверждается, новый «бренд» Barak-8 без индийских компонентов

Но несмотря на совместный характер проекта, возникла напряжённость из-за односторонних действий Израиля по продвижению Barak-8 (под брендом Barak MX) в других странах без участия Индии

- отмечается в издании.

Как указывается, Азербайджан приобрел 12 комплексов Barak-8 с 75 ракетами, а Марокко подписало контракт на $500 млн в 2022 году. Эти продажи вызвали обеспокоенность в Индии, так как эти системы, проданные Израилем, не оснащены разработанным в Индии двухимпульсным ракетным двигателем – критически важным компонентом MR-SAM. Вместо него Израиль установил собственную силовую установку.

Это привело к обвинениям в том, что Израиль использовал индийское финансирование и технический опыт для разработки Barak-8, но теперь исключает индийские компоненты для максимизации прибыли и сохранения технологического контроля

- говорится в прессе.

Более того, права интеллектуальной собственности остаются неясными, что создаёт дополнительные трения. Израиль, по всей видимости, сохраняет основной контроль над технологией, что, по мнению автора, «ставит под сомнение добросовестное распределение выгод».

Это привело к тому, что в Индии сложилось мнение, что партнёрство не было столь взаимным, как изначально предполагалось. В итоге это может подорвать доверие между двумя странами.