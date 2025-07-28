Для усиления стратегической авиации: ВВС США заявили о скором испытательном полете второго передового бомбардировщика B-21

Источник изображения: topwar.ru

По словам главы Командования глобальных ударов ВВС США генерала Томаса Бюссьера, вскоре второй передовой бомбардировщик B-21 поднимется в воздух, сообщает журнал Air & Space Forces.

Вскоре мы должны увидеть испытательный полёт второго пилотируемого самолёта

- сказал генерал в интервью изданию.

Перспективный американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider разрабатывается корпорацией Northrop Grumman для ВВС США в рамках программы Long Range Strike Bomber («Дальний ударный бомбардировщик»). Прошло уже более двадцати месяцев с момента первого его полёта 10 ноября 2023 года.

Air & Space Forces пишет, что количество самолетов на производственной линии засекречено, хотя в 2022 году ВВС США сообщали, что по крайней мере шесть из них находятся на той или иной стадии строительства. Кроме того, недавно конгрессмены одобрили выделение 4,5 млрд долларов на увеличение производственных мощностей B-21.

Рост производственных мощностей обусловлен глубоким осознанием ценности и важности стратегических ударов и способности держать под угрозой любую цель на планете в любое время и в любом месте по нашему выбору

- отметил Бюссьер.

По словам генерала, пока в планах строительство ста или чуть больше бомбардировщиков. В мае, выступая в Сенате, он говорил о возможности увеличения производства B-21 со 100 до 145 единиц на фоне ситуации вокруг Украины и быстрого наращивания стратегических сил Китаем.