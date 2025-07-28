Войти
Военное обозрение

Минобороны РФ опубликовало кадры с морскими беспилотниками, задействованными на учениях «Июльский шторм» ВМФ России

585
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня предпоследний день масштабных учений «Июльский шторм», проводимых Военно-морским флотом России в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Российское оборонное ведомство опубликовало видеокадры, запечатлевшие некоторые моменты этих учений. На них видно, что в «Июльском шторме» были задействованы и безэкипажные катера (БЭК), которые успешно атакуют корабли условного противника. Использовались на учениях также FPV-дроны и неизвестные пока подводные беспилотники.

В ходе учения были задействованы несколько различных типов кораблей, вертолёты морской авиации, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера

- говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева. В них задействованы все оперативно-стратегические объединения (флота) ВМФ, за исключением Черноморского флота.

По данным Минобороны России, в учениях принимают участие «более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету