Минобороны РФ опубликовало кадры с морскими беспилотниками, задействованными на учениях «Июльский шторм» ВМФ России

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Сегодня предпоследний день масштабных учений «Июльский шторм», проводимых Военно-морским флотом России в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Российское оборонное ведомство опубликовало видеокадры, запечатлевшие некоторые моменты этих учений. На них видно, что в «Июльском шторме» были задействованы и безэкипажные катера (БЭК), которые успешно атакуют корабли условного противника. Использовались на учениях также FPV-дроны и неизвестные пока подводные беспилотники.

В ходе учения были задействованы несколько различных типов кораблей, вертолёты морской авиации, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера

- говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева. В них задействованы все оперативно-стратегические объединения (флота) ВМФ, за исключением Черноморского флота.

По данным Минобороны России, в учениях принимают участие «более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих».