Россия только что спустила на воду крупнейший в мире боевой корабль после 26-летней глубокой модернизации (Military Watch Magazine, США)

MWM: крупнейший крейсер "Адмирал Нахимов" приступил в испытаниям

Боевой состав ВМФ России вот-вот пополнится атомным крейсером "Адмирал Нахимов", пишет MWM. Он спущен на воду после продолжительного ремонта и приступил к испытаниям. Этот уникальный надводный боевой корабль занимает первое место в мире по своим размерам и боевой мощи.

25 июля ВМФ России спустил на воду атомный крейсер “Адмирал Нахимов” проекта 11442М “Киров” после глубокой модернизации, продлившейся более четверти века и позволившей кораблю вернуться в строй после ходовых испытаний. Затяжной характер модернизации во многом был обусловлен экономическим кризисом, последовавшим за распадом Советского Союза. В результате работы начались только в 2013 году, а большую часть времени корабль просто простаивал в сухом доке. Задержкам способствовал и упадок российской судостроительной промышленности в постсоветский период.

Комментируя ход восстановления корабля на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин отметил: “Успешно работаем, на мой взгляд, по гособоронзаказу. Вы сегодня дали отмашку по поднятию флага на атомном подводном ракетном крейсере. В марте состоялась выкатка из эллинга подводной лодки “Пермь”. И конечно, большое событие у нас — это завершение ремонта крейсера “Нахимов”. Он уже у нас уходит в испытания, и в ближайший период, мы считаем, может быть уже введенным в боевой состав Военно-морского флота России”.

Крейсеры проекта “Киров” на сегодняшний день — крупнейшие надводные боевые корабли в мире. С водоизмещением в 28 000 тонн они сопоставимы с японскими авианосцами проекта “Идзумо” и более чем втрое превышают эсминцы проекта Arleigh Burke, составляющие основу надводного флота ВМС США. По огневой мощи “Адмирал Нахимов” превосходит любой надводный боевой корабль в мире, имея в общей сложности 176 пусковых установок для ракет большого калибра, включая 96 установок для зенитных ракет морского варианта ЗРК С-400 и 80 пусковых установок для крылатых ракет.

22 апреля 2021 года генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков дал прогноз относительно усовершенствованного “Нахимова”: “Высокий модернизационный потенциал этих кораблей, заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить “Адмирала Нахимова” самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира”. Внедрение гиперзвуковых крылатых ракет “Циркон”, широко освещавшееся российскими источниками, дает кораблям ВМФ России неоспоримое преимущество перед зарубежными конкурентами в области дальнобойного противокорабельного оружия.

Класс “Киров” — отголосок эпохи, когда Советский Союз обладал одним из двух крупнейших океанских флотов в мире. Для ВМФ СССР были заложены пять атомных кораблей, а вскоре, в 1989 году, за ними последовал первый в стране атомный авианосец. Его так и не достроили, а содержать крейсеры постсоветской России оказалось не по карману, в результате чего три из них утилизировали.

Изначально Министерство обороны России планировало профинансировать глубокую модернизацию двух оставшихся кораблей: “Адмирала Нахимова” и “Петра Великого”. Последний оставался в строю, пока первый проходил ремонт. Однако в июле 2023 года было подтверждено, что “Петр Великий” вместо модернизации будет досрочно выведен из эксплуатации. Считается, что на это решение повлияло сочетание высоких эксплуатационных расходов, стоимости ремонта и бюджетных ограничений, связанных с началом полномасштабных боевых действий на Украине. Таким образом, ожидается, что “Адмирал Нахимов” станет совершенно уникальным как единственный в мире надводный боевой корабль с атомной энергетической установкой и будет занимать особое место по своим размерам, огневой мощи, дальности плавания и крейсерской скорости.