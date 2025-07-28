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Военное обозрение

«Основные потери дронов ВСУ вызваны дружественными помехами»: в Южной Корее предложили решение проблемы

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе украинского конфликта наблюдается очень быстрый рост поставок БПЛА и средств борьбы с ними. Так, Минобороны Украины заявляет о передаче в армию 1,2 млн дронов только за 2024 год. В то же время количество производителей систем РЭБ увеличилось с 4 в 2014 году до более чем 300 на сегодняшний день, из которых только 17 имеют официальные контракты, в то время как остальные 283 работают напрямую с бригадами или добровольцами, поставляя незарегистрированное оборудование.

Большое количество БПЛА, работающих на разных частотах, и неорганизованное развёртывание систем РЭБ существенно усложнили взаимодействия между подразделениями

- пишет Ким Хёнсок, профессор кафедры оборонной стратегии Университета Хансон (Сеул), на страницах издания Bemil.

Как сообщили в украинской компании Kvertus, поставляющей средства РЭБ, «основные потери ВСУ в беспилотниках, до 60%, вызваны дружественными помехами, создаваемыми собственными системами радиоэлектронной борьбы».

Указывается, что даже командиры не знают о средствах РЭБ, развёрнутых на их позициях. Во-вторых, отсутствует координация между подразделениями, которые используют системы разных производителей, а обмен информацией о частотах и местоположении отсутствует. В-третьих, нет технической стандартизации – это приводит к тому, что помехи выставляются на частотах дружественных беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

Операторы БПЛА иногда сообщают, что пролететь через наши собственные позиции, где установлены различные системы РЭБ разных производителей, сложнее, чем достичь противника и поразить цель

- заявляют в компании «Бабай».

Как отмечает Ким Хёнсок, это создаёт парадоксальную ситуацию, в которой украинские военные больше обеспокоены воздействием своих систем РЭБ, чем вражеских. В связи с этим он предлагает ВСУ, во-первых, создать интегрированную систему ситуационной осведомлённости, к которой будут подключены как дроны, так и средства РЭБ.

Во-вторых, следует направить специалистов по техобслуживанию в каждую воинскую часть, чтобы предотвратить подавление частот дружественных беспилотников системами РЭБ, или внедрить систему дистанционного контроля через Starlink.

В-третьих, необходима техническая стандартизация и создание эшелонированной системы РЭБ, подобной ПВО; требуется налаживание полноценного обучения работе со средствами РЭБ.

Собственно, для Сеула автор предлагает обеспечить стратегическую автономию в долгосрочной перспективе.

[Южная] Корея должна избегать рисков в цепочке поставок, с которыми сталкивается Украина из-за её сильной зависимости от иностранных беспилотников

- пишет Ким Хёнсок, предлагая решение проблемы.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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