Россия исключила встречу Путина и Зеленского до завершения мирных переговоров (The Washington Post, США)

WP: в России исключили встречу Путина и Зеленского до завершения переговоров

Зеленский требует личных переговоров с Путиным, пишет WP. Но это невозможно, поскольку позиции сторон пока что противоположны, ответил Кремль устами Пескова. Встреча на высшем уровне должна поставить точку и зафиксировать достигнутые ранее договоренности, считают в Москве.

Робин Диксон

Наталья Аббакумова (Natalia Abbakumova), Алекс Хортон (Alex Horton)

Судя по всему, до истечения 50-дневного срока, установленного президентом Дональдом Трампом, позиция России решительно исключает возможность встречи на высшем уровне, а с ней и прорыва как такового.

В пятницу Кремль исключил возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до заключительного этапа подписания мирного соглашения. Москва решительно отвергла призывы украинского лидера провести личную встречу и назвала позиции сторон “диаметрально противоположными”.

По всей видимости, это заявление фактически исключает возможность какой-либо встречи на высшем уровне в ближайшем будущем. Оно ставит под сомнение дальнейший прогресс в мирных переговорах в течение 50-дневного срока, отведенного президентом Дональдом Трампом для мирного урегулирования, по истечении которого США пригрозили ввести против России санкции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что встреча двух лидеров может состояться лишь после согласования проекта урегулирования. Его ответ стал прямым отказом на прозвучавший четверг призыв Зеленского провести встречу с Путиным, чтобы вывести мирный процесс из тупика.

В комментариях в четверг Зеленский заявил, что окончание боевых действий “начинается со встречи лидеров”. “Иначе не получится”, — добавил он. “Нам нужна повестка дня для такой встречи — встречи на уровне лидеров”, — подчеркнул он.

Песков в пятницу это предложение отклонил. “Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли”, — заявил Песков.

Администрация Трампа колеблется в вопросе поддержки Украины, временно приостановив поставки оружия для ревизии собственных запасов, а затем объявив о плане стоимостью 10 миллиардов долларов, по которому Европа поставит современное, но дорогостоящее оружие, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. Впоследствии союзники по НАТО закупят вооружения у США, дабы восполнить образовавшийся дефицит.

“Я официально получил подтверждение от Германии на две системы и от Норвегии на одну. В настоящее время мы работаем с голландскими партнерами”, — заявил Зеленский журналистам в четверг. Госдепартамент также объявил на этой неделе о серии военных поставок Украине на сумму в сотни миллионов долларов.

Помимо прочего, Киев получит бронированные боевые машины “Брэдли” (Bradley), самоходные гаубицы и зенитные ракетные комплексы HAWK — оружие устаревшее, но доказавшее свою эффективность в перехвате российских беспилотников и ракет. В поставки также вошли средства на техническое обслуживание и поддержку для поддержания переданных вооружений в рабочем состоянии.

Ключевым водоразделом на переговорах стало требование Трампа о немедленном прекращении огня, которое Украина приняла, а Москва отвергла. Украинская сторона, которую Россия теснит на поле боя, призывает к прекращению огня, чтобы проложить путь к мирным переговорам.

На вопрос в пятницу, чтó необходимо для того, чтобы Путин и Зеленский уселись за стол переговоров, Трамп ответил: “Рано или поздно это случится. По-хорошему это должно было произойти еще три месяца назад. Но это случится”.

“Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России”, — предположил Трамп перед отъездом в Шотландию на выходные, добавив, что это может произойти до конца 50-дневного срока, истекающего в начале сентября. Вторичные санкции коснутся стран и организаций, ведущих дела с Россией.

Путин по-прежнему убежден, что его войска продолжат продвигаться вперед и в итоге добьются капитуляции Украины, и полон решимости продолжать борьбу до тех пор, пока Киев не примет условия Москвы. По его мнению, переговоры могут состояться и без прекращения огня.

Песков, прежде неоднократно и решительно исключавший возможность встречи лидеров до согласования проекта урегулирования, заявил, что позиция России по этому вопросу хорошо известна. Он подчеркнул, что мнения сторон “диаметрально противоположны, так что переговорщиков ждет большая работа”. В четверг он в очередной раз пессимистически оценил перспективы мирных переговоров, заявив, что Россия “не ожидала прорыва” и что он “вряд ли возможен”.

В июне Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но только “если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку”.

Встреча российских и украинских официальных лиц в среду продлилась всего 40 минут. Это свидетельствует о том, что стороны по-прежнему далеки друг от друга и пока не смогли согласовать даже основные параметры переговоров, не говоря уже об обсуждении подробных условий, которые Москва выдвинет для прекращения атак. Главным достижением переговоров на данный момент стал возврат военнопленных: в среду было достигнуто соглашение об обмене еще 1 200 пленными в ближайшем будущем.

Пока что Россия придерживается своих максималистских требований, которые лишат Украину возможности обороняться и перекроют ей путь в НАТО. Таким образом Путин рассчитывает принудить Киев к капитуляции и превратить Украину в сателлит наподобие Белоруссии.

Россия также стремится прибавить к мирным переговорам еще один слой и тем самым раздробить их на множество сложных процессов. Главный российский переговорщик Владимир Мединский заявил после встречи в среду, что Россия предложила создать три новые рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Это повышает вероятность того, что политические и военные вопросы останутся в тупике, даже несмотря на успех при обмене пленными.

Отвергнув соглашение о прекращении огня, Россия потребовала, чтобы стороны подготовили меморандумы о параметрах переговоров, которые затем предстоит согласовать, фактически затормозив процесс. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил газете “Известия”, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров, но они будут непростыми.

В мае Зеленский тщетно пытался убедить Путина прилететь в Стамбул на личную встречу и провести переговоры о прекращении огня.