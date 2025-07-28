«Крупнейшая субмарина в истории страны»: Испания показала изнутри новейшую подлодку S-81 Isaac Peral

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Испании показали видео, на котором запечатлена подводная лодка S-81 Isaac Peral, как снаружи, так и изнутри. Её строительство началось в 2007 году, спущена на воду в 2021 году и введена в строй в ноябре 2023 года. Остальные три однотипные субмарины класса S-80 Plus продолжают строиться.

Это крупнейшая подлодка в истории страны

- говорится в издании Defense and Aviation.

Её длина составляет 80,81 м, ширина 11,68 м, осадка 6,77 м, диаметр корпуса 7,3 м, надводное водоизмещение 2695 тонн, а подводное 2965 тонн. ПЛ оснащена 6 ТА, способными запускать 533-мм немецкие торпеды DM2A4 SeaHake mod4 ER с оптоволоконным наведением и дальностью хода до 140 км. Подлодка также может ставить мины и применять ПКР Sub Harpoon Block II. Максимальная скорость составляет 12 узлов в надводном положении и 20,5 узлов в подводном.

Источник изображения: topwar.ru

ПЛ оборудована 3 дизель-генераторами мощностью по 1100 кВт и главным электродвигателем на 3500 кВт. В ближайшем будущем планируется установка ВНЭУ на 300 кВт. Подлодка вмещает 48 чел., экипаж составляет 40 чел. Для каждого предусмотрена собственная койка.

Источник изображения: topwar.ru

ПУ для акустических, противоторпедных и противогидроакустических средств противодействия

Источник изображения: topwar.ru

Верхняя носовая часть рубки с габаритным компасом. Отсюда командир управляет кораблём при входе и выходе из порта

Источник изображения: topwar.ru

Верхняя кормовая часть рубки. Видны два сиденья и справа один из люков, закрывающих эту секцию во время подводного хода

Источник изображения: topwar.ru

Носовая часть палубы с люком, через который осуществляется доступ в служебный отсек

Источник изображения: topwar.ru

Носовой шлюз подводной лодки, вид изнутри

Источник изображения: topwar.ru

Часть прохода напротив носового шлюза. По бокам расположены каюты экипажа, а в глубине пункт управления, размещённый под рубкой

Источник изображения: topwar.ru

Копия пункта управления, входящая в состав симулятора