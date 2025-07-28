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Военное обозрение

«Ещё одна серьёзная проблема для ВВС Украины»: в западной прессе оценили российскую УРВВ Р-77М

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Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели обратили внимание на опубликованные в сети материалы, которые, по их мнению, свидетельствуют о боевом применении ВКС РФ Р-77М – усовершенствованного варианта УРВВ Р-77.

Судя по всему, Россия использует в войне с Украиной ракеты нового типа. Р-77М – это глубоко модернизированная версия Р-77. Появление нового оружия представляет собой ещё одну серьёзную проблему для ВВС Украины, а также для других потенциальных противников

- даётся оценка новому изделию в издании The War Zone.

Как указывается, на фотографии, недавно появившейся в соцсетях, изображён многоцелевой истребитель Су-35С с двумя Р-77М на пилонах, расположенными под воздухозаборниками. При этом стандартные Р-77-1 закреплены на центральных узлах подвески под консолями крыла. Истребитель также вооружён одной УРВВ с ИК-наведением серии Р-73/74, размещенной под левой консолью крыла, и блоками РЭБ на законцовках.

Источник изображения: topwar.ru

Р-77М на Су-35С на фоне Р-77-1 и Р-73/74

Визуально Р-77М имеет в отличие от Р-77 укороченные крестообразные хвостовые стабилизаторы вместо решётчатых поверхностей.

Р-77М должна обладать рядом существенных улучшений по сравнению с Р-77, что позволит ракете идти в ногу с разработками в Китае и США

- полагает автор.

Как отмечается, базовая ракета Р-77 с активным радиолокационным наведением уже довольно старая. Её разработка стартовала ещё в начале 1980-х годов, и она создавалась как аналог американской ракеты AIM-120 AMRAAM. Однако Р-77 поступила на вооружение только в 1994 году. В ходе сирийской кампании ВКС РФ получили незначительно улучшенную версию Р-77-1, имеющую повышенную устойчивостью к средствам противодействия, более чувствительную ГСН и ограниченные аэродинамические усовершенствования.

Источник изображения: topwar.ru

Р-77

Р-77-1 рассматривалась как промежуточная модернизация, а Р-77М, или «Изделие 180», должна была привнести гораздо более существенные улучшения. Наличие рулей управления обычной конструкции означает, что Р-77М может размещаться внутри оружейного отсека Су-57. В то же время обновлённые рули снижают аэродинамическое сопротивление и радиолокационную заметность ракеты.

Как указывается, другие изменения включают в себя новый двухрежимный ракетный двигатель и усовершенствованную радиолокационную ГСН, которая имеет полуактивный режим в дополнение к активному режиму самонаведения. Возможно, это предназначено для подсветки цели сторонними источниками.

Двухрежимный двигатель обеспечивает постоянную тягу на протяжении всего полёта, что позволило улучшить маневрирование на большой высоте, увеличить дальность и повысить эффективность в завершающей фазе. По неподтверждённым данным, дистанция полёта Р-77М в два раза больше, чем у Р-77, то есть может достигать 160 км, хотя фактически она зависит от многих факторов (размер, скорость и высота, траектория цели и т.д.).

Источник изображения: topwar.ru

Р-77М

Самая дальнобойная УРВВ, используемая Украиной, - это AIM-120C AMRAAM с максимальной дальностью действия около 74 км. В интервью западной прессе перед своей гибелью в 2023 года украинский пилот МиГ-29 с позывным «Джус» сказал, что ракета Р-37М «ограничивает наши возможности по выполнению задач», так как приходится маневрировать, уходя от угрозы, что не позволяет наносить авиаудар:

В воздухе по-прежнему очень, очень, очень сложно и очень, очень рискованно. Если вы не заметили запуск ракеты [Р-77М], то вам конец.
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AMRAAM
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Су-35С
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