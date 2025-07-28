Войти
Военное обозрение

Микроволны против роя: США разрабатывают новое изделие Leonidas для борьбы с дронами

687
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Армия США заключила контракт с компанией Epirus из Лос-Анджелеса на сумму $43,5 млн, который предусматривает создание нового поколения микроволновых систем, предназначенных для выведения из строя целых роев дронов одним импульсом.

Как указывает разработчик, технология мощных электромагнитных импульсов уже была опробована в ходе предыдущих испытаний. Так, в апреле на Филиппинах система продемонстрировала способность нейтрализовать несколько беспилотников одновременно в тропических условиях. В командовании отметили, что испытания подтвердили эффективность работы в сложном климате.

Epirus разрабатывает изделие Leonidas – это высокомощная микроволновая установка (HPM) нового поколения. Она создана на основе твердотельной технологии нитрида галлия (GaN) и использует высокоэнергетические импульсы большой длительности.

Система является модульной и доступна в нескольких конфигурациях, включая стационарную модификацию, мобильную версию, которую можно установить на различную технику, и контейнерный вариант, подходящий для воздушных или наземных платформ.

Среди ключевых технических характеристик Leonidas называются небольшие габариты, вес и энергопотребление, полная совместимость с существующими сетями управления и контроля, безопасность для персонала и дружественных систем, а также чрезвычайно низкая стоимость применения.

Однако у этой технологии есть свои ограничения. Так, Нил Харт из Австралийского института стратегической политики утверждает, что надёжная ПВО должна быть основана на многоуровневой архитектуре, сочетающей кинетические перехватчики, средства РЭБ и решения на основе направленной энергии. Он также предостерегает от чрезмерной зависимости от какой-либо одной системы, отмечая, что противники будут разрабатывать контрмеры, в том числе более устойчивую к помехам электронику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Филиппины
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету