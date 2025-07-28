Микроволны против роя: США разрабатывают новое изделие Leonidas для борьбы с дронами

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Армия США заключила контракт с компанией Epirus из Лос-Анджелеса на сумму $43,5 млн, который предусматривает создание нового поколения микроволновых систем, предназначенных для выведения из строя целых роев дронов одним импульсом.

Как указывает разработчик, технология мощных электромагнитных импульсов уже была опробована в ходе предыдущих испытаний. Так, в апреле на Филиппинах система продемонстрировала способность нейтрализовать несколько беспилотников одновременно в тропических условиях. В командовании отметили, что испытания подтвердили эффективность работы в сложном климате.

Epirus разрабатывает изделие Leonidas – это высокомощная микроволновая установка (HPM) нового поколения. Она создана на основе твердотельной технологии нитрида галлия (GaN) и использует высокоэнергетические импульсы большой длительности.

Система является модульной и доступна в нескольких конфигурациях, включая стационарную модификацию, мобильную версию, которую можно установить на различную технику, и контейнерный вариант, подходящий для воздушных или наземных платформ.

Среди ключевых технических характеристик Leonidas называются небольшие габариты, вес и энергопотребление, полная совместимость с существующими сетями управления и контроля, безопасность для персонала и дружественных систем, а также чрезвычайно низкая стоимость применения.

Однако у этой технологии есть свои ограничения. Так, Нил Харт из Австралийского института стратегической политики утверждает, что надёжная ПВО должна быть основана на многоуровневой архитектуре, сочетающей кинетические перехватчики, средства РЭБ и решения на основе направленной энергии. Он также предостерегает от чрезмерной зависимости от какой-либо одной системы, отмечая, что противники будут разрабатывать контрмеры, в том числе более устойчивую к помехам электронику.