Закрывает пробел между Stinger и Patriot: США начали серийные закупки зенитного комплекса MRIC

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Минобороны США заключило контракт с концерном Raytheon Missiles and Defense по фиксированной стоимости в размере $32 519 тыс. в рамках реализации в интересах корпуса морской пехоты программы «средство перехвата на средней дальности» (MRIC). Соглашение предусматривает закупку 44 комплектов системы для обеспечения полномасштабного производства.

MRIC – это мобильная модульная система ПВО, разработанная специально для КМП в целях поражения широкого спектра воздушных угроз на средней дистанции.

MRIC закрывает критический пробел между системами малой дальности, такими как ПЗРК Stinger, и системами большой дальности, такими как ЗРК Patriot. Она способна перехватывать крылатые ракеты, БПЛА и различные боеприпасы, включая снаряды и мины

- говорится в западной прессе.

Конструкция MRIC основана на сочетании американских и израильских технологий. Она объединяет наземно-воздушный радар AN/TPS-80 (G/ATOR) и общую систему управления авиацией (CAC2S) с перехватчиком Tamir (от Iron Dome – «Железного купола») и с мобильной пусковой платформой, разработанной совместно компаниями Rafael и Raytheon.

Текущий контракт знаменует собой переход программы MRIC от проверки прототипов к производству готового продукта и началу серийного выпуска нового изделия.