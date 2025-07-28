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Военное обозрение

Зеленский поставил задачу нарастить выпуск дронов-перехватчиков, обеспечив ВСУ возможность запуска до тысячи БПЛА в сутки

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Источник изображения: topwar.ru

Зеленский поставил компаниям-производителям дронов задачу обеспечить Силам обороны возможность применять в сутки тысячу дронов-перехватчиков. Об этом он заявил во время посещения одного из производств БПЛА, расположенных в Киеве.

Зеленский в сопровождении главы офиса Ермака и нового министра обороны Шмыгаля посетил производство дронов, где ознакомился с производственным процессом. После этого он заявил, что компаниям-производителям дронов-перехватчиков поставлена четкая задача — выпустить такое количество БПЛА, чтобы можно было в определенное время применить до тысячи дронов в сутки. По его словам, деньги на это дадут западные партнеры.

Правительственные чиновники обеспечивают контракты, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было. Украинский производственный потенциал — это часть общей силы европейцев.

— написал «нелегитимный» в своем ТГ-канале.

Как ранее сообщала украинская пресса, 22 июля три украинские компании получили государственные контракты на производство дронов-перехватчиков. Всего Киев законтрактовал четыре модели БПЛА украинской разработки на 3 млрд гривен. Данные дроны планируется использовать для перехватов российских дронов-камикадзе типа «Герань», заменив ими зенитные комплексы.

На данный момент Зеленский ищет деньги для дальнейшего финансирования выпуска дронов-перехватчиков и FPV-дронов для действий на линии фронта.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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