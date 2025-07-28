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Военное обозрение

«Ранее такая неисправность не возникала»: танк Leopard 2SG армии Сингапура попал в аварию на параде

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Leopard 2 армии Сингапура

В ходе проведения в Сингапуре национального парада танк Leopard 2SG местной армии, двигавшийся со скоростью 20 км/ч, на мгновение вышел из-под контроля и попал в аварию, задев в итоге светофор возле здания парламента и верховного суда. Стали известны подробности расследования этого инцидента.

Как пояснили в Минобороны, сбой в управлении машиной произошёл из-за неисправности внутреннего компонента трансмиссии. Это привело к падению давления трансмиссионного масла и к частичной потере танком управляемости и эффективности торможения.

ОБТ не получил серьёзных повреждений, а светофор уже отремонтировали. Как указывается, танкист, проходящий срочную службу, действовал в соответствии со стандартной процедурой и перешёл на стояночный тормоз, чтобы остановить технику.

В военном ведомстве отметили, что армия впервые столкнулась с такой неисправностью в своём парке Leopard 2SG. Попавший в аварию танк проходил стандартную проверку перед вводом в эксплуатацию, и никаких проблем выявлено не было:

Всесторонние проверки, проведённые во флоте L2SG после инцидента, показали, что это был единичный случай.

Немецкая компания Renk, производитель трансмиссии для танка, заявила, что «такая неисправность в системах машины ранее не возникала».

Со своей стороны можно отметить, что, согласно неофициальным данным, в странах АТР, эксплуатирующих Leopard 2, нарастает критика со стороны военных, отмечающих ухудшающееся качество деталей и компонентов для данного ОБТ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сингапуp
Продукция
Leopard-2
Компании
Renk
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