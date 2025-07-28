Гонка шестого поколения: ВМС США рискуют уступить Китаю превосходство в воздухе без нового палубного истребителя

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Кандидат на пост командующего ВМС США, адмирал Дэрил Колдл, предупредил Конгресс о рисках задержки программы создания палубного истребителя шестого поколения F/A-XX, пишет портал Defense Scoop.

По словам военного, без этого самолёта американский флот может потерять преимущество в воздухе перед Китаем, который уже разрабатывает аналогичные машины, в ходе вероятного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Адмирал заявил конгрессменам, что финансирование проекта столкнулось с серьёзными трудностями. Из-за бюджетных ограничений ВМС сократили ассигнования на программу с запланированных $900 млн до $74 млн в 2026 финансовом году.

Как он выразился, это ставит под вопрос своевременное создание замены для устаревающих Super Hornet и Growler, что вынудит флот модернизировать технику четвёртого поколения и наращивать закупки менее совершенных, чем китайские истребители шестого поколения, F-35.

Колдл подчеркнул, что авианосные ударные группы остаются ключевым инструментом проекции американской силы в любой точке мира. Однако их эффективность во многом зависит от превосходства в воздухе.

Таким образом, китайские разработки шестого поколения требуют безотлагательного ответа, включающего не только новые истребители, но и ведомые дроны Collaborative Combat Aircraft для них.

Между тем, как пишут авторы статьи, Пентагон пока делает ставку на ВВС, выделяя $3,5 млрд на их программу F-47, тогда как флотский F/A-XX остаётся без подрядчика.

Адмирал Колдл настаивает, что промедление ставит под удар способность ВМС противостоять Пекину в Тихоокеанском регионе. Но его слова пока остаются неуслышанными.

В материале говорится, что Сенат, как ожидается, утвердит кандидатуру Колдла на пост командующего ВМС США без возражений, но вопрос финансирования перспективных разработок останется открытым.