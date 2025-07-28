Войти
Военное обозрение

Гонка шестого поколения: ВМС США рискуют уступить Китаю превосходство в воздухе без нового палубного истребителя

712
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Кандидат на пост командующего ВМС США, адмирал Дэрил Колдл, предупредил Конгресс о рисках задержки программы создания палубного истребителя шестого поколения F/A-XX, пишет портал Defense Scoop.

По словам военного, без этого самолёта американский флот может потерять преимущество в воздухе перед Китаем, который уже разрабатывает аналогичные машины, в ходе вероятного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Адмирал заявил конгрессменам, что финансирование проекта столкнулось с серьёзными трудностями. Из-за бюджетных ограничений ВМС сократили ассигнования на программу с запланированных $900 млн до $74 млн в 2026 финансовом году.

Как он выразился, это ставит под вопрос своевременное создание замены для устаревающих Super Hornet и Growler, что вынудит флот модернизировать технику четвёртого поколения и наращивать закупки менее совершенных, чем китайские истребители шестого поколения, F-35.

Колдл подчеркнул, что авианосные ударные группы остаются ключевым инструментом проекции американской силы в любой точке мира. Однако их эффективность во многом зависит от превосходства в воздухе.

Таким образом, китайские разработки шестого поколения требуют безотлагательного ответа, включающего не только новые истребители, но и ведомые дроны Collaborative Combat Aircraft для них.

Между тем, как пишут авторы статьи, Пентагон пока делает ставку на ВВС, выделяя $3,5 млрд на их программу F-47, тогда как флотский F/A-XX остаётся без подрядчика.

Адмирал Колдл настаивает, что промедление ставит под удар способность ВМС противостоять Пекину в Тихоокеанском регионе. Но его слова пока остаются неуслышанными.

В материале говорится, что Сенат, как ожидается, утвердит кандидатуру Колдла на пост командующего ВМС США без возражений, но вопрос финансирования перспективных разработок останется открытым.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
EA-18
F-35
Super Hornet
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету