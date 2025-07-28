«Украинские» танки Т-84 «Оплот-Т» ВС Таиланда впервые задействованы в боях с Камбоджей - обсуждают тайские источники

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По данным The Bangkok Insight и ряда других проправительственных источников, 24 июля 2025 года танки армии Таиланда Т-84 «Оплот-Т» были задействованы при атаке на позиции камбоджийских военных, расположенные возле спорной территории храма Ват Пхра Кео. Как утверждается, ОБТ уничтожили одну из вражеских «цитаделей», после чего пехота овладела ею.

Хотя боевые столкновения сторон происходили и в предыдущие годы, это может быть первым известным случаем боевого применения Таиландом танков Т-84 «Оплот-Т».

В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, однако обе страны продолжают оспаривать контроль над прилегающей территорией. Эта напряжённость ранее приводила к военным столкновениям, в том числе к кровопролитным стычкам в 2008 и 2011 годах. В середине июля 2025 года ситуация обострилась из-за передислокации войск и возведения пограничных укреплений с обеих сторон.

Непосредственная причина столкновений, начавшихся 24 июля, остаётся неясной, но источники сообщают, что тайские силы начали атаки на камбоджийские позиции, расположенные недалеко от храма.

Украинские Т-84 «Оплот» являются глубокой модернизацией советского танка Т-80УД, проведённой украинским ВПК. Одним из вариантов является «Оплот-Т», экспортировавшийся в Таиланд. В 2011 году Бангкок заказал 49 экземпляров на сумму примерно $200 млн. Однако реализация сделки затянулась и все танки были переданы только в 2018 году.

49 единиц «Оплот-Т» в Таиланде распределены между 4 кавалерийскими батальонами. Танки оснащены подсистемами от европейских производителей: тепловизионные прицелы и средства внутренней связи от Thales (Франция), пулемёты от FN Herstal (Бельгия), навигационные компоненты от LITEF (Германия), датчики погоды от IRDAM (Швейцария).