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Военное обозрение

«Легко адаптируется к различным миссиям»: Турция начала серийные закупки национального вертолёта T625 GÖKBEY

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Источник изображения: topwar.ru

Между Управлением оборонной промышленности Турции и концерном TUSAŞ подписан контракт на закупку 57 вертолётов T625 GÖKBEY. Начало поставок запланировано на 2028 год.

Каждая машина будет оснащена отечественным турбовальным двигателем TEI-TS1400 (по две установки на вертолёт), разработанным TAI Engine Industries.

Мы продолжаем работу с национальными решениями, которые должны удовлетворять интересы нашей авиационной отрасли

- заявил разработчик.

Источник изображения: topwar.ru

Вертолёт GÖKBEY имеет полную взлётную массу 6050 кг и вместимость 12 пассажиров. Максимальная скорость составляет 306 км/ч, а продолжительность полёта 3,8 часа. Дальность действия – 740 км или 948 км с подвесным топливным баком. Высота полёта – 6096 м. Объём грузового отсека – 1,1 куб. м. Экипаж состоит из 2 чел.

Вертолёт обладает широким спектром применения: он может выполнять транспортные задачи, осуществлять VIP-перевозки, играть роль санитарной или поисково-спасательной машины.

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря большой кабине и грузоподъёмности T625 GÖKBEY легко адаптируется к выполнению различных миссий для гражданских и военных операторов по всему миру

- отмечает производитель.

Разработка нового лёгкого многоцелевого вертолёта велась с 2010 года. Первый полёт состоялся в 2018 году, а в 2023 году он поднялся в воздух с национальной силовой установкой TEI-TS1400 (первоначально в её роли выступал двигатель LHTEC CTS800-4AT от Rolls-Royce и Honeywell). В соответствии с последним контрактом вертолёт пошёл в серию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Rolls-Royce
TAI
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