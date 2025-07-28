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Северная Корея поставляет в Россию артиллерийские снаряды в большом количестве, помогая российской армии. Украина на этом фоне ищет способы этим поставкам помешать, рассматривая различные варианты, вплоть до подрыва железнодорожных тоннелей. Об этом заявил бывший командующий ВС США в Европе Бен Ходжес.

Американский генерал-русофоб заявил, что Киев очень сильно раздражен военной помощью, поступающей из Северной Кореи в Россию. Украинские спецслужбы рассматривают различные варианты, как можно этому помешать, включая возможность подрыва тоннеля, через который проходят железнодорожные пути. При этом Ходжес ссылается на своего хорошего знакомого, являющегося высокопоставленным офицером ВСУ.

По словам генерала, этот офицер говорил ему, что они уже пытались подорвать большой железнодорожный тоннель на БАМе, чтобы остановить поставки вооружений с Дальнего Востока. Теперь спецслужбы Украины хотят повторить это, но уже ближе к КНДР, поэтому изучают способы, как можно это сделать.

Он сказал, что нет способа остановить поставки, которые идут по железной дороге из Северной Кореи через Россию. Чтобы взорвать такой тоннель, нужно много взрывчатки. И это не то, что может сделать группа спецназовцев. Украинцы изучают эту проблему и пытаются найти способы ее решить.

- заявил Ходжес.

Отметим, что в 2023 году Киев действительно попытался подорвать железнодорожный Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии. Завербованный спецслужбами Украины гражданин Белоруссии заложил два взрывных устройства на цистерны состава, следующего через тоннель. В результате взрыва вспыхнул пожар, но серьезных последствий удалось избежать. Исполнителя ФСБ задержала, заказчики продолжают сидеть в Киеве.