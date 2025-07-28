TUSAS и Airbus подписали стратегическое соглашение о поддержке поставки УТС "Хурджет" ВВС Испании

Полноразмерный макет перспективного турецкого реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet в подготавливаемой экспозиции авиасалона в Фарнборо (Великобритания), 15.07.2018.

ЦАМТО, 25 июля. Turkish Aerospace (TUSAS) и Airbus подписали соглашение о партнерстве для ускорения поставок учебно-тренировочных / легких боевых самолетов "Хурджет" ВВС Испании.

Как сообщает Defence-industry.eu, сделка была официально оформлена в рамках Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) 2025, которая в настоящее время проходит в Стамбуле. На церемонии подписания присутствовал глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн, а также руководители TUSAS и Airbus.

Соглашение определяет роли обеих компаний в проекте "Хурджет" и способствует процессу закупки Испанией новых учебных самолетов. Целью партнерства является ускорение интеграции "Хурджет" в состав ВВС Испании. Окончательный контракт на производство самолетов планируется подписать к концу этого года, а начало поставок запланировано на 2028 год.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Испании официально приступило к выбору нового реактивного учебно-тренировочного самолета углубленной летной подготовки для Военно-воздушных сил страны в 2021 году.

Сообщалось, что новые УТС углубленной летной подготовки будут приобретены в два этапа (по 30 и 25 ед.) и заменят устаревшие CASA-101EB и SF-5M, которые планируется постепенно вывести из эксплуатации.

Новая интегрированная система обучения будет использовать современные технологии, виртуальную среду и искусственный интеллект. Задачи базовой летной подготовки будет выполнять закупленный в 2020 году Pilatus PC-21, углубленной летной подготовки – новый УТС, закупленный в рамках тендера.

В июле 2024 года стало известно, что в организованном ВВС Испании тендере примет участие сверхзвуковой УТС "Хурджет" турецкой TUSAS, который в итоге и стал победителем конкурса.

Позднее стало известно, что для участия в конкурсной процедуре, помимо "Хурджет", было отобрано четыре претендента, включая T-7A "Рэд хок" (Boeing/Saab), T-50 южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) и М-346 итальянской группы Leonardo.

Меморандум о взаимопонимании, касающийся совместной разработки нового усовершенствованного учебно-тренировочного самолета для ВВС Испании, был подписан Минобороны Испании и Управлением оборонной промышленности (SSB) Турции 20 декабря 2024 года.

Сообщалось, что прототип УТС "Хурджет" будет доработан испанскими и турецкими компаниями совместно и закуплен для ВВС обеих стран также совместно. Вероятнее всего, сборка самолета будет осуществляться в Испании.

По информации Defensa.com, в пул испанских компаний, подписавших меморандум, входят: Aciturri, Aernova, Aertec, Airbus, Airtificial, Amper, Centum, Cesa, Clue, GMV, Grabysur, Indra, ITP, Grupo Oesia, Orbital и SENER.

В ходе Международной выставки по обороне и безопасности (FEINDEF-2025) в Мадриде 14 мая 2025 года Airbus и Turkish Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное производство компонентов "Хурджет" в Испании, укрепление местной аэрокосмической промышленности и содействие обмену технологиями между двумя странами. При этом Airbus выступит в качестве национального отраслевого координатора проекта.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая перед комитетом по обороне сената страны 27 июня 2025 года, заявила, что в проект по закупке от 28 до 30 учебных самолетов будет инвестировано 1,375 млрд. евро. Наземный сегмент программы будет состоять из наземной системы обучения (GBTS), новых тренажеров, цифровых систем обучения и анализа производительности.

Что касается сроков, она уточнила, что первые шесть самолетов будут получены в 2028 году, еще 12 ед. – в течение 2029 года. Эти самолеты будут интегрированы в систему обучения GBTS в 2031 году. Новые платформы будут "испанскими" с начальными модификациями, которые могут быть реализованы на текущий момент. Поставка оставшихся самолетов, включающих согласованные модификации, запланирована на 2030-2031 годы.

Длина "Хурджет" составляет 13,4 м, размах крыла – 9,5 м, высота – 6,1 м. Самолет оснащен двигателем General Electric F404-GE-102, расчетная максимальная скорость – 1,4М, практический потолок составит 45000 футов (13,7 км), а максимальная дальность полета превысит 2222 км. УБС сможет нести до 2720 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.