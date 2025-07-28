Госдепартамент США одобрил поставку и поддержку ЗРК "Хок" ВС Украины – DSCA

ЦАМТО, 25 июля. Госдеп США одобрил возможную поставку Украине в рамках программы "Иностранные военные продажи" зенитных ракетных комплексов "Хок" Фаза.3, а также сопутствующих услуг обслуживания и оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 172 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 23 июля.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности приобретения оборудования и услуг, связанных с обслуживанием ЗРК "Хок" Фаза.3, включая: пятитонные грузовые автомобили; запасные части для системы "Хок"; ремонт пусковых установок "Хок"; комплекты инструмента; испытательное оборудование; вспомогательное оборудование; техническую документацию; обучение; техническую поддержку и полевую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков; техническую помощь со стороны правительства США и подрядчиков; контейнеры для хранения и оборудование для хранения запасных частей; запасные части и ремонт ракет MIM-23 "Хок"; а также другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить обороноспособность Украины.

В уведомлении отмечается, что продажа улучшит возможности Украины по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет получения более мощных средств противовоздушной обороны. При этом ВС Украины не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основными подрядчиками поставки выбраны Sielman Corporation (Греция); RTX Corporation (США) и PROJECTXYZ (США). В случае заключения каких-либо офсетных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Как сообщал ЦАМТО, греческая Sielman Corporation по контракту с Министерством обороны США выполняет диагностику и заводской ремонт зенитных ракетных комплексов "Хок" и их узлов для ВС Украины. Как отмечалось, компания обладает квалификацией и оборудованием для немедленного выполнения заводского ремонта устаревших ЗРК "Хок". У правительства США такие активы уже отсутствуют.