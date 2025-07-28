Президенту России в сентябре представят на утверждение уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года

ЦАМТО, 25 июля. Проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота РФ до 2050 года в сентябре нынешнего года будет представлен на утверждение президенту России Владимиру Путину.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил в преддверии Дня ВМФ помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Владимир Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии, напомнил Н.Патрушев.

"Для ее выполнения разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года, который в сентябре должен быть внесен на утверждение главе государства. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения", – сказал Н.Патрушев.