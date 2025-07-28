Патрушев: Россия готова решительно парировать угрозы на море, в том числе от НАТО

ЦАМТО, 25 июля. Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, в том числе от действий НАТО на Балтике и в Черном море, заявил в интервью "РИА Новости" помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Угрозы, исходящие со стороны вероятных противников России, учитываются в планах военного строительства РФ, в том числе развития Военно-морского флота, отметил Н.Патрушев.

"Высокую боеготовность флота и профессионализм моряков вижу лично, когда посещаю военно-морские базы, корабли, общаюсь с офицерами, мичманами, матросами. Россия готова решительно и эффективно парировать военные угрозы на море, в том числе в контексте планов НАТО по дестабилизации обстановки в Балтийском и Черном морях", – сказал помощник президента.

ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи ее берегов, добавил Н.Патрушев.

"Отдельное внимание уделяется развертыванию флота в различных районах Мирового океана. Обеспечено военно-морское присутствие в восточной части Средиземного моря, центральной части Тихого океана, а также в районе южных островов Курильской гряды. Расширяется практика совместных патрулирований и учений с корабельными группами ВМС иностранных государств в оперативно важных районах. Для выполнения задач по защите российского морского судоходства и противодействия пиратству проведены походы в районы Южно-Китайского, Филиппинского и Красного морей, Сингапурский и Малаккский проливы, Аденский залив, Карибский бассейн", – сказал Н.Патрушев.