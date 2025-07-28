Командующий силами беспилотных систем ВСУ «Мадьяр»: сбой Starlink продолжался непозволительные для фронта 150 минут

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Компания Илона Маска заявила о восстановлении работы спутниковой системы Starlink после самого масштабного за время её существования сбоя. Напомним, что глобальный сбой в работе американской системы спутниковой связи произошёл в том числе на линии боевого соприкосновения, что противник изначально воспринял как «осознанные действия Маска». Потом стали приходить сообщения о сбоях в Германии, Канаде, США, Прибалтике, на Южном Кавказе, в Чили и других странах и регионах.

В общей сложности масштабный сбой в работе Starlink продолжался более 2,5 часов. И это антирекорд для компании самого богатого человека в США.

При этом в пресс-службе компании заявили, что проблемы не были связаны с каким-либо внешним воздействием, а явились последствиями «внутреннего программного сбоя»:

Этот сбой уже устранён.

В сети появляются комментарии украинских военных в связи с ситуацией.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (Броуди) заявил, что «сбой продолжался долгих для фронта 150 минут». В течение этого времени украинские дроны, да и не только дроны, оказались «ослеплены», не имея целеуказания. Напомним, что ранее на Украине заявили, что сбой в работе Starlink «помог русским нарастить преимущество под Покровском».

Бровди:

Это говорит о том, что и у Starlink есть узкие места. Нужна диверсификация системы связи.

Как видно, противник считал каждую минуту, что является лишним свидетельством того, сколь высокую значимость для врага имеет американская спутниковая связь и навигация.