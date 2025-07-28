В КВЦ "Патриот" состоялось заседание Комиссии Минобороны по инновационным проектам и технологиям

ЦАМТО, 25 июля. Заседание Комиссии Минобороны РФ по инновационным проектам и технологиям, состоявшееся 24 июля в КВЦ "Патриот", было посвящено реализации инициативных разработок, выполняемых российскими предприятиями в интересах решения задач СВО.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, участники заседания рассмотрели предложения органов военного управления о проведении (открытии) инициативных работ, ознакомились с инновационными проектами организаций России, претендующими на выполнение работ в инициативном порядке в интересах Вооруженных Сил РФ.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления, Госкорпорации "Росатом", организаций и предприятий промышленности из различных субъектов Российской Федерации.

Комиссия Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Департаментом инновационной деятельности Министерства обороны Российской Федерации.