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Военное обозрение

В рамках операции по первому за пределами США пуску ракет SM-6 американские конвертопланы Osprey осуществляли дозаправку австралийских Tiger

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Источник изображения: topwar.ru

США и ещё 18 государств, включая Австралию, участвуют в учениях Talisman Sabre 2025. В этом году военные игры проводятся с 13 по 27 июля. В первую неделю морские пехотинцы США объединились с подразделениями австралийской армии. Основной задачей для этой межвидовой группы было потопление грузового судна в море противокорабельной ракетой Standard Missile-6.

Согласно промежуточным отчетам американских военных ведомств, оперативная группа морских пехотинцев Darwin 25.3 осуществляла сопровождение на территории Северной территории Австралии. В этот момент MV-22B Osprey из 363-й эскадрильи морской пехоты (VMM) поднялись в небо для поддержки учений с боевой стрельбой, в ходе которых и была поражена морская цель.

Перед морскими пехотинцами США и австралийскими силами были поставлены задачи обеспечения безопасности районов ракетных пусков, а также очистка воздушного пространства для подготовки к запуску ракеты Typhon. Эти боевые стрельбы стали первым случаем, когда американские военные испытали контейнерную пусковую установку ракет, созданную на основе MK 41 ВМС США, используемых на боевых кораблях, за пределами США.

Перед началом стрельб морские пехотинцы США из группы управления воздушным движением морской пехоты провели очистку воздушного пространства вокруг коридоров боевых стрельб. На этом этапе была идентифицирована цель — грузовое судно, оснащённое активным излучателем для имитации вражеской морской радиолокационной сигнатуры.

Тем временем, совместная группа Корпуса морской пехоты США и Австралийских сил обороны (ADF) высадилась с севера с конвертопланов Osprey для захвата позиций.

После этого военные обеих стран провели операцию по дозаправке на земле, в ходе которой Osprey перекачивали авиационное топливо на разведывательные вертолёты Tiger австралийской армии (ARH). Этот манёвр был сделан для демонстрации взаимозаменяемости заправочных возможностей разных летательных аппаратов в рамках AUKUS.

В учениях также участвует авианосная ударная группа ВМС США «Джордж Вашингтон». В состав ударной группы входят авианосец USS George Washington (CVN-73), авианосец USS Shoup (DDG-86) класса Arleigh Burke, крейсер USS Robert Smalls (CG-62) класса Ticonderoga и пятое авиакрыло авианосца.

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Страны
Австpалия
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Arleigh Burke
MV-22 Osprey
SM-6
Проекты
Nimitz
Ticonderoga
Авианосец
Военные учения
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