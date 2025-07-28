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ЦАМТО

Владимир Путин принял участие в церемонии первого подъема военно-морского флага на РПКСН "Князь Пожарский"

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © Ruptly

ЦАМТО, 25 июля. В Северодвинске на заводе ОСК "Севмаш" президент России Владимир Путин 24 июля принял участие в торжественной церемонии первого подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский".

На церемонии также присутствовали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, помощник президента Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Крейсер "Князь Пожарский" – корабль проекта "Борей-А" четвертого поколения атомоходов. Подлодка оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения, обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

Ниже приведено выступление В.Путина на торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский" в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин:

"Уважаемые товарищи!

Сегодня здесь, в Северодвинске, в одном из ведущих центров кораблестроения России, мы поднимаем военно-морской флаг на подводном крейсере стратегического назначения "Князь Пожарский", передаем его в состав Военно-морского флота России. Поздравляю корабелов и военных моряков с этим событием.

В ближайшее время новый ракетоносец встанет на защиту морских рубежей и безопасности Отечества. Это уже пятый серийный ракетоносец проекта "Борей-А", который поставлен ВМФ за последние шесть лет.

Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия.

"Князь Пожарский" оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами "Булава", а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.

За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы, значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа.

Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок.

Такая ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников и, что крайне важно, будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений.

Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота. Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений.

Желаю экипажу подводной лодки "Князь Пожарский" успешного выполнения поставленных задач. И по доброй флотской традиции – семь футов под килем!

Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага!"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Мантуров Денис
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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