В 2025 году АО "ОСК" планирует сдать свыше 50 военных и гражданских судов

ЦАМТО, 25 июля. В 2025 году ОСК планирует сдать свыше 50 военных и гражданских судов, это наибольшее количество за все 18 лет существования ОСК, заявил глава ВТБ Андрей Костин 24 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Северодвинске.

По словам А.Костина, также ведется работа по модернизации и развитию производственных мощностей.

Предприятия ОСК успешно работают по гособоронзаказу, добавил глава ВТБ.

Большим событием он назвал завершение ремонта крейсера "Нахимов", который, по словам А.Костина, в ближайшее время может быть введен в боевой состав ВМФ РФ.

"Судя по всему, не зря я в свое время попросил ВТБ подключиться к работе ОСК", – сказал В.Путин.

Ранее глава государства провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ, принял участие в церемонии первого поднятия военно-морского флага на РПКСН "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.