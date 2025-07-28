Вступил в силу контракт на поставку ВМС Индонезии НАПЛ класса "Улучшенный Скорпен"

ЦАМТО, 25 июля. Компания Naval Group 23 июля объявила о вступлении в силу контракта на поставку ВМС Индонезии двух НАПЛ класса "Улучшенный Скорпен в полной литий-ионной конфигурации".

Контракт на поставку двух НАПЛ был подписан в 2024 году Naval Group с Министерством национальной обороны Индонезии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, вступление контракта в силу является специфической особенностью, характерной для МНО Индонезии, и обычно означает, что покупатель выполнил свои обязательства по внесению авансового платежа.

Как сообщал ЦАМТО, по итогам проведенной оценки рынка в 2021 году командование ВМС Индонезии заявило о наибольшем соответствии предъявляемым требованиям НАПЛ класса "Скорпен" французской судостроительной компании Naval Group. В феврале 2022 года Naval Group подписала с индонезийской компанией PT PAL два меморандума о взаимопонимании, первый из которых предусматривал разделение долей участия в потенциально возможной постройке подводных лодок, а второй был направлен на совместное проведение НИОКР в области подводных технологий, включая литий-ионные батареи для подводных лодок.

28 марта 2024 года власти Индонезии выбрали Naval Group и национальную PT PAL подрядчиками строительства для ВМС страны двух оснащенных литий-ионными батареями подводных лодок класса "Улучшенный Скорпен в полной литий-ионной конфигурации" (Scorpene Evolved Full LiB). Контракт предусматривает строительство НАПЛ в Индонезии на предприятии PT PAL в Сурабае после передачи Naval Group ноу-хау и необходимых технологий.

В заявлении о вступлении контракта в силу Naval Group сообщила, что с момента его подписания она сотрудничает с МНО Индонезии и возглавляемым PT PAL консорциумом по ряду направлений, включая проектирование, планирование и закупку изделий с длительным сроками изготовления.

В ближайшие недели сварщики PT PAL будут приглашены во Францию для прохождения практической подготовки, а около 50 специалистов будут размещены в Индонезии для обучения более 400 индонезийских инженеров строительству подводных лодок.

В рамках принятых на себя обязательств Naval Group 12 июня 2025 года подписала несколько меморандумов о взаимопонимании с предприятиями индонезийской оборонной промышленностью, а также меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством исследований и инноваций Индонезии (BRIN) о совместных программах НИОКР в области оборонных морских технологий, а 1 июля 2025 года была создана дочерняя компания PT Naval Group Nusantara.

Хотя точные сроки поставки НАПЛ пока не объявлены, при отсутствии проблем первая подлодка, предположительно, будет передана заказчику в период с 2029 по 2031 гг. Техническое обслуживание подлодок после поставки будет осуществляться в Индонезии индонезийскими специалистами.

Поставляемая ВМС Индонезии НАПЛ "Улучшенный Скорпен" представляет собой современную малозаметную многоцелевую подводную лодку, которая может применяться как в океанской зоне, так и на мелководье. Она предназначена для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, ведения разведки и поддержки сил специальных операций. Высокий уровень автоматизации позволяет эксплуатировать НАПЛ ограниченным по численности экипажем.

Длина корпуса НАПЛ составляет 72 м, водоизмещение – 1600- 2000 т, экипаж – 31 человек. НАПЛ может развивать скорость более 20 узлов в подводном положении. Максимальная глубина погружения – свыше 300 м, автономность – 78 суток, продолжительность нахождения в подводном положении – более 12 суток.

В состав вооружения входят шесть 533-мм торпедных аппаратов. На борту может размещаться до 18 ед. вооружения (торпеды "Блэк Шарк", ракеты SM39 Exocet). НАПЛ оснащена системой боевого управления последнего поколения SUBTICS.

В настоящее время на вооружении ВМС Индонезии имеется одна построенная в Германии дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) класса "Чакра" (Тип-209/1300), (401) "Чакра", и три поставленные с 2017 по 2021 гг. южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) НАПЛ класса "Нагапаса" (Тип-209/1400).

По данным Jane's Defence Weekly, для временного заполнения пробела в боевых возможностях подводного флота командование ВМС Индонезии пытается в рамках программы Interim Readiness Submarine Class (IRSC) получить от китайской компании Poly Technologies Inc. предложение по поставке подводных лодок класса "Юань" ("Тип-039A) из состава ВМС НОАК.