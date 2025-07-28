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Военное обозрение

«Не потратим ни одного евро на разработку»: Португалия проявила интерес к истребителю шестого поколения

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GCAP

До недавнего времени португальское командование намеревалось найти замену истребителям F-16 AM/BM, ресурс которых уже на исходе. В связи с этим изучалась возможность закупки F-35A, Rafale, Gripen E/F или EF-2000 Typhoon. Однако на днях в интервью CNN Portugal министр обороны Нуну Мелу заявил, что «замена F-16 даже не стоит на повестке дня».

При этом он проявил интерес к участию в одной из двух европейских программ создания боевых самолетов шестого поколения в качестве наблюдателя. Франция, Германия и Испания разрабатывают проект SCAF. К проекту также присоединилась Бельгия со статусом наблюдателя. Британия, Италия и Япония реализуют программу GCAP. К ним может присоединиться Саудовская Аравия.

Выступая в качестве наблюдателя Португалия не потратит ни одного евро. Мы сможем следить за развитием самолета с его первых этапов и без бюджетных обязательств

- отметил министр.

Однако данное заявление вызвало критику. Отставной генерал Арнаут (Арно) Морейра выразил непонимание того, как будет выглядеть участие в программе Португалии, если она не будет финансировать работы.

Никто не позволит нам получить доступ к важной информации без [финансового] вклада. Я очень сомневаюсь, что они позволят нам наблюдать за вещами, выходящими за рамки общих вопросов. Самое большее – мы будем присутствовать на встречах, на которых они представят прототипы

- заявил Агостинью Кошта, еще один отставной генерал.

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Германия
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Япония
Продукция
EF-2000
F-16
F-35A
Gripen NG
Rafale
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