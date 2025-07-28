Войти
ТАСС

Госдеп одобрил продажу Украине оборудования для ремонта САУ M109 на $150 млн

643
0
0
САУ М109, переданные ВСУ Норвегией
САУ М109, переданные ВСУ Норвегией.
Источник изображения: invoen.ru

Основными подрядчиками выступят компании BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission Inc.

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту самоходных артиллерийских установок M109 на общую сумму $150 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из заявления, украинское руководство ранее запросило у США "оборудование и услуги для ремонта M109" на .эту сумму. Основными подрядчиками выступят компании BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission Inc., работы планируется проводить на территории ЕС.

В документе утверждается, что продажа Украине оборудования и услуг послужит "укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы". При этом американские власти утверждают, что продажа будет "соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности". Предполагаемая продажа этого оборудования и услуг "не нарушит базовый баланс сил в регионе", а также "не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков", заверяет агентство Пентагона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M109
Компании
Allison
BAE Systems
Daimler AG
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 23:03
  • 9768
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.07 18:47
  • 2
В Госдуме высказались о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»
  • 28.07 16:56
  • 1
Морпехи рассказали, какие автоматы ВСУ все чаще стали использовать
  • 28.07 08:02
  • 29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 28.07 06:28
  • 0
Ответ на "На Западе оценили российский штурмовой танк"
  • 28.07 01:02
  • 2
Ответ на "Путин назвал ракетоносцы "Борей-А" основой морских ядерных сил"
  • 27.07 20:17
  • 0
Ответ на "Путин: подводные ракетоносцы позволяют России обеспечивать баланс сил в мире"
  • 27.07 13:40
  • 1101
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.07 13:36
  • 29
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.07 13:22
  • 20
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 27.07 12:52
  • 286
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 27.07 12:42
  • 324
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.07 12:30
  • 12
Неизбежность Тайваня
  • 27.07 12:25
  • 3
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 27.07 11:34
  • 38
МС-21 готовится к первому полету