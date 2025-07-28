Госдеп одобрил продажу Украине оборудования для ремонта САУ M109 на $150 млн

Основными подрядчиками выступят компании BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission Inc.

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту самоходных артиллерийских установок M109 на общую сумму $150 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из заявления, украинское руководство ранее запросило у США "оборудование и услуги для ремонта M109" на .эту сумму. Основными подрядчиками выступят компании BAE Systems, Daimler Truck North America и Allison Transmission Inc., работы планируется проводить на территории ЕС.

В документе утверждается, что продажа Украине оборудования и услуг послужит "укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы". При этом американские власти утверждают, что продажа будет "соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности". Предполагаемая продажа этого оборудования и услуг "не нарушит базовый баланс сил в регионе", а также "не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков", заверяет агентство Пентагона.